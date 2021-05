Montero defensa un Govern del PSC en minoria

@EP



La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha dit que veu lògic que "els partits que van quedar per darrere" del PSC en les eleccions catalanes del 14 de febrer li facilitessin governar al líder de la formació al Parlament, Salvador Illa.





En una entrevista a La Vanguardia recollida per Europa Press aquest diumenge, a deu dies perquè finalitzi el termini per investir un president, Montero ha defensat un Govern de PSC en minoria "recolzat només en la seva investidura pel Parlament".





Preguntada per l'indult per als presos de l'1-O, ha replicat que aquesta qüestió "no pot acaparar el protagonisme del que s'ha de discutir a Catalunya", que considera ha de prioritzar el seu futur i el benestar dels ciutadans.





"El problema i la situació de convivència a Catalunya no van començar fa uns dies amb la petició d'indult, ni acabarà quan es resolgui definitivament l'opinió el Govern sobre aquesta matèria", ha afegit.





Montero espera que Catalunya "hagi notat la sensibilitat de l'Executiu respecte al blindatge dels serveis públics en un moment de tanta pressió" derivada per l'impacte de la crisi del Covid-19.





Ha recordat que Catalunya va rebre, segons les seves dades, 5.000 milions d'euros addicionals en un any per fer front a la pandèmia, i ha considerat que hi hagués hagut més diàleg entre executius "si no hi hagués hagut interinitat" a la Generalitat.