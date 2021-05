Els periodistes afectats per l'atac d'Israel seran reallotjats a altres instal·lacions

EFE





Els periodistes internacionals afectats pel bombardeig israelià de dissabte sobre l'edifici Al Jalaa, on es trobaven les oficines de l'agència de notícies Associated Press i la cadena panàrab Al Jazeera seran reallotjats a altres instal·lacions perquè continuin exercint la seva tasca professional.





En aquest sentit, l'agència de notícies AFP ha posat les seves instal·lacions a la disposició dels periodistes afectats, segons ha anunciat el director de l'agència al Nord d'Àfrica i el Pròxim Orient, Sylvain Estibal.





"AFP ha decidit donar la benvinguda als equips d'Associated Press i Al Jazeera, les instal·lacions dels quals les va destrurr ahir l'Exèrcit israelià", ha fet saber al seu compte de Twitter.





L'exèrcit israelià va justificar la seva decisió de destruir l'edifici en assegurar que la torre albergava "actius militars" que feien servir l'ala d'intel·ligència militar del moviment islamista Hamas.





Així doncs, l'exèrcit israelià acusa Hamas d'"amagar-se darrere" de les oficines dels mitjans de premsa a la torre d'Al Jalaa i "fer servir els seus inquilins d'escuts humans".





"El grup terrorista Hamas situa intencionadament els seus actius militars als cors de la població civil a la Franja de Gaza", ha afegit en un comunicat que ha recollit 'The Times of Israel' en el qual recorda que va advertir als qui estaven a l'edifici abans de l'atac i diu que els va donar temps suficient per evacuar-se.





El president d'AP, Gary Pruitt, s'ha declarat "commocionat i horroritzat" per l'atac israelià. "Sabien des de fa molt temps on estava nostra oficina i sabien que hi havia periodistes a dins. Vam rebre un advertiment que l'edifici seria atacat", ha explicat Pruitt en un comunicat.





A més, ha indicat que han demanat "explicacions" al Govern israelià i s'han posat en contacte amb el Departament d'Estat nord-americà per obtenir més informació.





"És un fet absolutament perturbador. Hem evitat per molt poc una pèrdua de vides terrorífica. Una dotzena de periodistes d'AP i periodistes autònoms estaven dins de l'edifici i afortunadament vam poder evacuar-los a temps", ha relatat. "El món ara sabrà menys del que està passant a Gaza a causa del que ha passat avui", ha reblat.