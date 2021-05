Paluzie exigeix a Junts i ERC que formin Govern

@EP



Unes 1.200 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana, s'han reunit aquest diumenge davant del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume de Barcelona, convocades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) per reclamar a ERC i Junts que conformin Govern: "Teniu una última oportunitat"





Ho ha dit la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, que a deu dies d'esgotar-se el termini per investir president i evitar així la repetició electoral, ha advertit a totes dues forces: "Si ens porteu a una repetició electoral, o repetiu un Govern sense cap pla per avançar, l'ANC ja no estarà més al vostre costat".





També ha defensat que el resultat de les eleccions del 14F "legitima, en termes del dret internacional, que un procés d'independència unilateral sigui avui molt més gran que al 2017".

No obstant això, ha avisat que els independentistes estan, en les seves paraules, més dividits, decebuts i desanimats que mai pels desacords que veu entre partits i les "lluites per l'hegemonia electoral i la fam de poder autonòmic".





FERNÁNDEZ: "JA N'HI HA PROU"



El vicepresident de l'ANC, David Fernández, ha demanat "més reunions honestes i menys mitjans de comunicació; més concòrdia i menys retrets; més acords i menys desacords i més país i menys partits".





Per la seva banda, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, ha assegurat "el més important és que hi hagi un Govern" per avançar en la recuperació econòmica de Catalunya --que durant l'últim any ha perdut 20.000 empreses i el PIB s'ha reduït un 11'5%, segons les seves dades--.





RECUPERACIÓ ECONÒMICA



Roca ha emplaçat Junts i ERC a aconseguir un pacte per formar un "Govern que respongui al mandat de les urnes de les últimes eleccions, i per tant, un Govern que sigui netament independentista".





A la concentració també han assistit representants d'organitzacions com la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (Fnec) i Associació d'Afectats de l'1 d'Octubre, que han llegit un manifest a favor de la independència.





Alguns manifestants han onejat estelades, han portat pancartes amb el missatge 'som el 52%' i han clamat càntics com 'Independència', 'Unitat' i 'Ja n'hi ha prou'.