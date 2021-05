Paula Echevarría ensenya la cara del seu nadó

Fa uns dies Miguel Jr, el primer fill en comú de Paula Echevarría i Miguel Torres, complia un mes de vida. Per celebrar-ho, l'actriu va compartir amb tots els seus seguidors una imatge d'ella al costat del seu nadó a la que se li podia veure la cara.





Normalment, Paula puja imatges del seu fill d'esquena o amb una emoticona a la cara per no exposar-lo. No obstant això va voler fer una excepció: en aquesta imatge es pot veure bastant bé a la petita, encara que la meitat de la cara està coberta.





La fotografia va ser acompanyada d'un missatge senzill. "Feliç cumplemes meu amor!", Escrivia l'actriu en el text, seguit per uns emoticones. A més, com és habitual cada vegada que comparteix una instantània de Miguel Jr, va afegir el hashtag #MamiYMiki.