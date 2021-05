La CUP dona "per descomptat" que hi haurà investidura

@EP





La CUP ha demanat aquest diumenge responsabilitat a ERC i Junts en les negociacions per formar Govern, i ha rebutjat que es convoquin noves eleccions automàtiques: "Donem per descomptat que hi haurà investidura".





En roda de premsa a Barcelona, la líder de la CUP al Parlament, Dolors Sabater, ha dit que "és una irresponsabilitat" que després de tres mesos des de les eleccions no hi hagi un Executiu i s'hagi "entrat novament en la mateixa dinàmica de disputes partidistes i de tacticisme de la legislatura anterior".





"Queden pocs dies i ja prenem la iniciativa de desencallar la legislatura i aconseguir un acord", ha dit en referència a la reunió de dimecres entre les tres formacions, i ha reclamat la unitat de l'independentisme.





Per a això, ha destacat la importància d'un acord nacional per l'autodeterminació --en les seves paraules-- "desvinculat de les negociacions per formar Govern" i que estigui obert als agents polítics, socials i culturals de Catalunya.





"L'unitat estratègica de l'independentisme és un instrument que ha de servir per aconseguir un objectiu, i que requereix negociacions, consensos i concessions", ha sostingut Sabater, i ha afirmat que la CUP s'està esforçant per construir-la amb diferents actors.





SUPORT AL GOVERN CENTRAL



Sabater també ha rebutjat que l'independentisme doni suport i legitimi l'Executiu espanyol en facilitar la seva governabilitat "mentre hi hagi repressió i una negativa a resoldre el conflicte democràticament".





"L'Estat està permanent preparat per perseguir les decisions que prengui el Parlament, està activat per impedir pronunciaments parlamentaris sobre el referèndum, la república catalana, la monarquia", i també per retallar lleis socials, segons ella.





LAIA ESTRADA



La diputada de la CUP Laia Estrada ha demanat a Junts i ERC que "es posin al servei del país, que deixin les disputes tacticistes a banda i que siguin capaços de resoldre els problemes que tinguin".





Ha indicat que continuen donant suport a la investidura de Pere Aragonès, però ha avisat que la nova legislatura haurà de ser "de confrontació, de ruptura amb l'Estat espanyol i que posi el país al servei de la majoria de la població" des d'un principi.





"La CUP no garantirà la governabilitat d'un Govern que posi la Generalitat en mans de l'Ibex-35, dels bancs o dels fons voltor", cosa que creu que està fent l'actual Executiu català en funcions.





BASHARAT CHANGUE



Per la seva banda, la diputada per la CUP Basharat Changue ha dit textualment que la independència és necessària per a l'autodefensa de Catalunya: "Sobirania per construir la societat que volem, una societat que posi al centre la seva gent i no el capital, que no deixi ningú enrere".





"Està clar que ni les nostres necessitats ni els nostres drets estan inclosos en la Constitució. No caben, i no podem esperar que la vida de la gent sigui una prioritat en l'agenda política de l'Estat", ha conclòs.