VÍDEO: Un gat s'escapa d'un incendi llançant-se per un cinquè pis

Els bombers de Chicago, que tractaven d'apagar un incendi en un cinquè pis, van gravar el moment en què un gat espantat per les flames es va tirar per la finestra per salvar la seva vida.





Abans de fer el salt, l'animal va agafar impuls a la vora de la finestra. Un cop a terra i després d'un petit rebot, va seguir caminant per refugiar-se.







"Se'n va anar sota el meu cotxe i es va amagar fins que es va sentir millor després d'un parell de minuts, va sortir i va tractar d'escalar per la paret per tornar a entrar a l'edifici", va comentar Larry Langford, portaveu de l'departament de bombers.















