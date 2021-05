Mor un muntanyenc de Lleida

Foto d'Arxiu





Un muntanyenc, veí de Lleida de 57 anys, ha mort aquest diumenge al camí de les Tres Cascades en el terme municipal de Cerler, a la província d'Osca.





La Guàrdia Civil de Muntanya ha assenyalat en una nota de premsa que cap a les 12.00 hores ha rebut l'avís que un persona es trobava inconscient en aquesta localització.





Fins al lloc s'han dirigit especialistes de el Grup de Rescat i Intervenció en Muntanya (GREIM) de Benasc, juntament amb una metge, i s'ha activat a l'helicòpter de la Guàrdia Civil d'Osca. Després d'arribar fins al accidentat, la sanitària ha examinat a l'home, mentre li realitzaven maniobres de reanimació cardiopulmonar.





Se li ha administrat oxigen i després de 45 minuts de reanimació per part de l'equip de socors, la metge ha donat per mort a l'muntanyenc, procedint al seu trasllat fins l'helisuperfície de Benasc, per ser portat posteriorment al dipòsit de cadàvers d'aquesta localitat, a l'espera de realitzar-li l'autòpsia.





Així mateix, la Guàrdia Civil ha realitzat aquest cap de setmana tres rescats de muntanya en diferents punts de la província aragonesa.