El Consell de Seguretat de l'ONU es reuneix per acabar amb la crisi del Pròxim Orient

@EP





El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha començat la reunió extraordinària d'aquest diumenge del Consell de Seguretat de l'ONU sobre la crisi a Pròxim Orient amb una nova crida al cessament "immediat" dels enfrontaments entre Hamas i Israel.





"Els combats han de cessar, han de cessar immediatament, cal posar fi als atacs amb coets d'una banda (Hamas) i als atacs aeris i d'artilleria de l'altra (Israel).





"Insto totes les parts a que escoltin aquesta crida", ha declarat Guterres en començar la sessió, en què ha promès la "cooperació activa" de les Nacions Unides per posar fi a set dies d'enfrontaments que han deixat uns 180 palestins morts a Gaza i deu israelians morts.





A continuació, l'enviat especial de l'ONU per al procés de pau a Pròxim Orient, Tor Wennesland, s'ha sumat a la petició de Guterres i assenyalat casos puntuals a Israel, com les morts d'un pare i una filla als afores de la població israeliana de Lod, com "injustificats".





"El llançament indiscriminat de coets de Hamas i altres milícies" des de zones civils "viola el dret Internacional humanitari i ha de cessar immediatament", ha indicat l'enviat especial, qui també ha instat que les autoritats israelianes compleixin amb la norma internacional que exigeix l'ús de la força proporcional i l'exercici de la màxima moderació.





"Els nens no han de ser objecte de violència ni ser perjudicats", segons l'enviat especial, abans de recordar que almenys 52 nens palestins han mort en l'operació israeliana, segons cita el 'Times of Israel'.