El Barça s'imposa al Chelsea i guanya la seva primera Champions

El Barça Femení es va proclamar campió d'Europa en golejar (0-4) al Chelsea a la final de la Lliga de Campions disputada al Gamla Ullevi de Göteborg (Suècia), una exhibició del conjunt culer per enviar a nivell continental amb estil propi i molta qualitat.





El Barça femení (EP)





Les de Lluís Cortés van aixecar la primera Champions de futbol femení espanyol amb el gol en pròpia de Melanie Leupolz, al primer minut, i els que van seguir d'Alexia Putellas, Aitana i Hansen en una primera part de pur luxe al Barça.

El conjunt blaugrana, recent campió de Lliga, va confirmar ser un altre ben diferent a què va arribar a la seva primera final en 2019, perduda davant el gegant Lió. Ara, el gran és el Barça o al menys tindrà aquesta anell no només per guanyar sinó per com ho fa, deixant a més en el camí a PSG i Manchester City.

La històrica final va sortir la mar de bé, amb el 0-1 al mig minut. La primera cursa de Martens va ser una pilota al travesser i en la segona jugada va arribar el mal rebuig local, amb el gol en pròpia. Harder la va tenir clara per al 1-1 però el gol era cosa culer.

Amb la pressió a dalt i un joc vertical i ràpid en la passada, el Barça va seguir arribant amb molt perill. Putellas va convertir un penal sobre Bell i Aitana va fer el 0-3 després d'una gran jugada coral. Una altra acció de Martens va suposar el 0-4 de Hansen.

Una final de Champions reduïda a tràmit en la seva segona part, amb la qualitat d'un Barça que juga com una màquina ben greixada. Les de Lluís Cortés van manejar la situació en el segon temps, amb possessions més llargues i un replegament sòlid.

Per defensar-se també va ser millor el conjunt espanyol que l'anglès. A més, una pèrdua 'blue' suposava la seriosa amenaça a la contra del rival, més a prop fins i tot el 0-5 que l'emoció del Chelsea. Les d'Emma Hayes van perdre la fe a poc a poc.

L'esforç de les londinencs ho va contenir bé el Barça, mentre Oshoala tenia la sentència a la contra. No va tenir enganxada ni amb prou feines ocasions l'atac d'un Chelsea, debutant en aquesta final, exigit amb la pilota als peus del rival i amb la llosa del marcador.

Després de cinc títols seguits de l'Olympique Lió, el Barça es corona campió d'Europa, deixant enrere aquella final perduda a Budapest. Un camí ascendent, fins al capdamunt, amb Cortés als comandaments del millor equip d'Espanya i ara també d'Europa.





FITXA TÈCNICA.

- RESULTAT: CHELSEA, 0 - BARÇA, 4. (0-4, a la mitja part).





- ALINEACIONS.

CHELSEA: Berger; Carter, Bright, Eriksson, Charles; Leupolz (reiten, min.46), Ingle, Ji (Cuthbert, min.73), Kirby, Harder i Kerr (England, min.73).





BARÇA: Draps; Torrejón (Crnogorcevic, min.82), Guijarro, Lleó, Ouahabi (Melanie Serrano, min.82); Bonmatí, Hamraoui, Putellas (Losada, min 71); Hansen (Mariona, min.69), Bell (Oshoala, min 71) i Martens.







- GOLS 0 - 1, min.1, Leupolz (pròpia porta). 0 - 2, min.14, Putellas (penal). 0 - 3, min.21, Aitana. 0 - 4, min.36, Hansen.





- àrbitra: Riem Hussein (ALE). Va amonestar Ingle (min.39) per part de l'Chelsea. I a Ouahabi (min.69) al Barça.





- ESTADI: Gamla Ullevi (Göteborg, Suècia).