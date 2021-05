ERC i Junts desencallen les negociacions i tanquen un principi d'acord

ERC i Junts han tancat un principi d'acord per desencallar les negociacions, investir el candidat republicà, Pere Aragonès, com a president de la Generalitat, formar un Govern de coalició, i per evitar la repetició electoral.





Pere Aragonès i Laura Borràs (EP)









Ho han anunciat aquest dilluns en un comunicat conjunt, a falta de nou dies per esgotar el termini de la investidura i després de tres mesos des de les eleccions catalanes del 14 de febrer, en què les negociacions entre els dos partits s'han bloquejat en diverses ocasions.





L'acord s'ha tancat després de "dues jornades de treball" entre Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, i tots dos compareixeran conjuntament aquest dilluns al migdia per donar detalls del pacte.





Les dues formacions han explicat que l'acord culmina "la feina iniciada per ERC amb el pacte d'investidura previ amb la CUP" i els negociadors ho estan acabant d'ultimar per presentar-lo davant les executives de les formacions aquest dilluns al matí.





En el comunicat, ERC i Junts han demanat disculpes "per haver allargat tant el tancament de l'acord i es comprometen a construir un govern que busqui reconstruir la confiança amb la ciutadania de Catalunya, la màxima confiança entre socis i amb la col·laboració i treball conjunt amb la CUP ".





"L'objectiu no és altre que servir el país i la seva gent de la millor manera possible, governar per a tothom i alhora poder avançar cap a l'objectiu comú de la independència en forma de república catalana", conclou.





DESBLOQUEIG EN SILENCI

Les negociacions entre ERC i Junts havien embarrancat l'última setmana després que, després de més de 80 dies de bloqueig, Aragonès trenqués les converses per formar un Govern de coalició i proposés governar en solitari.





Junts, que havia dit en diverses ocasions que cediria els seus vots per investir Aragonès si volia governar en solitari, va acabar rebutjant aquesta possibilitat i va insistir en reprendre les negociacions per formar un Executiu de coalició, que és el que finalment ha passat aquest cap de setmana .





Des de l'inici, el principal escull en la negociació entre ERC i Junts ha estat la manca d'acord sobre quin ha de ser l'espai que ha de decidir l'estratègia independentista i el paper del Consell per la República (CxRep), i caldrà veure com ha quedat aquest assumpte en el pacte o si s'ha deixat fora de l'acord, com havien plantejat els republicans en alguna ocasió.





L'anunci de l'entesa entre els dos partits s'ha produït per sorpresa aquest dilluns després d'un cap de setmana de silenci informatiu per part d'ERC i Junts, ja que aquests últims dies no han transcendit novetats sobre les negociacions, que s'han dut a terme amb discreció.





Ara Junts ha de sotmetre l'acord a la votació seves bases, com va anunciar fa unes setmanes, i la CUP haurà de donar el seu vistiplau perquè sempre ha advertit que s'ha de respectar el pacte que van arribar amb ERC perquè mantinguin els seus vots a favor de l' investidura de Aragonès, que són necessaris perquè l'actual vicepresident de la Generalitat sigui elegit president.