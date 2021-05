Sanofi i GSK anuncien que la seva vacuna contra el Covid aporta una "forta resposta immune"

Sanofi i GSK han anunciat aquest dilluns que la vacuna que estan desenvolupant contra el coronavirus, i que es troba actualment en fase 2 i que en les pròximes setmanes començarà la fase 3, aporta una "forta resposta immune" en els adults de totes les edats .





En concret, els resultats provisionals han mostrat una taxa de seroconversió del 95 al 100 per cent després de la segona dosi, amb una tolerabilitat "acceptable" i sense presentar problemes de seguretat. Així mateix, després de la primera dosi, es van generar alts nivells d'anticossos neutralitzants en els participants que havien patit el Covid-19, el que suggereix ser un "gran potencial" per al desenvolupament com a vacuna de reforç.





Laboratori de Sanofi @ep





"Les nostres dades de fase 2 confirmen el potencial d'aquesta vacuna en el tractament d'aquesta actual crisi de salut pública. Ja sabem que es necessitaran diverses vacunes, especialment a mesura que continuen sorgint variants, per la qual cosa es necessiten vacunes eficaces i de reforç que puguin emmagatzemar a temperatures normals ", ha dit el vicepresident executiu i director global de Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe.





Així mateix, el president de GSK Vacunes, Roger Connor, ha detallat que aquestes dades positives demostren el potencial d'aquest candidat a vacuna amb adjuvant a força de proteïnes, "Nosaltres creiem que aquesta vacuna candidata pot fer una contribució significativa a l'actual lluita contra Covid -19 i passarà a la fase 3 tan aviat com sigui possible per complir amb el nostre objectiu de fer que estigui disponible abans que finalitzi l'any ", ha asseverat.





Amb base en aquests resultats provisionals positius de la fase 2, les companyies planegen iniciar un estudi global de fase 3, aleatoritzat, doble cec amb la dosi de 10 micrograms, en combinació amb l'adjuvant pandèmic de GSK, en les properes setmanes. S'espera que aquest assaig de fase 3 s'inscrigui a més de 35,000 participants adults d'una àmplia gamma de països i avaluarà l'eficàcia de dues formulacions de vacunes, incloses les variants xineses i sud-africana.





Paral·lelament, les empreses tenen la intenció de realitzar estudis de reforç amb diverses formulacions variants per avaluar la capacitat d'una dosi més baixa de la vacuna per generar una forta resposta de reforç independentment de la plataforma de vacuna inicial rebuda. A l'espera de resultats positius de la fase 3 i revisions regulatòries, s'espera que la vacuna sigui aprovada en el quart trimestre del 2021.