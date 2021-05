Bhutan ensenya al món a com lluitar contra el Covid: només ha mort una persona i tota la població està vacunada

Les autoritats de Bhutan han confirmat només 1.200 contagis de coronavirus i un pacient mort des que va començar la pandèmia, un exemple de com les normes de distanciament social i les quarentenes poden frenar el virus. A més, han aconseguit vacunar en només dues setmanes tota la població malgrat la dificultat logística que suposa la distribució en un país pobre i molt muntanyenc.





Punakha Dzongkhag, a Bhutan - Unsplash



"Bhutan és un país exemplar al món en la manera en què respon a la covid-19. Han vacunat a tota la població apta, més de 530.000 persones. La primera dosi va ser un regal de l'Índia, de la vacuna AstraZeneca. I l'ONU va ajudar amb la promoció i el suport de la cadena de fred", ha explicat el representant de l'ONU a Bhutan, Gerald Daly, en una entrevista amb Notícies ONU.





En particular, Daly ha destacat la "bona sensibilització" dels 800.000 habitants del país i també la col·laboració d'un equip de voluntaris que han facilitat el trasllat de la vacuna de vegades a peu entre llogaret i llogaret, entre el gel i la neu.





"Existeix un compromís real amb el distanciament social. Les autoritats del país juntament amb l'ONU ens hem assegurat que es proporcionin equips de protecció personal a tot arreu. Ens assegurem que les reunions es mantinguin molt, molt baixes. I sempre que hi ha petits brots de transmissió i es bloquegen les àrees específiques", ha explicat Daly. Depenent de la gravetat d'aquesta situació, el tancament pot durar set, deu o 21 dies.





No obstant això, l'impacte econòmic ha estat molt dur: ha augmentat l'atur i han disminuït les exportacions i el dèficit fiscal s'ha elevat només un 7 per cent del PIB, i la taxa d'atur ha arribat a un 14 per cent. A més, Bhutan, depèn significativament del turisme i s'espera que la recuperació del sector turístic sigui lenta.