Robles lloa a Yolanda Díaz i assegura que el Govern central té "molta energia" per completar la legislatura

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha lloat aquest dilluns a la vicepresidenta tercera de Govern, Yolanda Díaz, i ha assegurat que l'executiu té "molta energia" per completar els mesos que queden de legislatura.





En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, Robles ha reconegut tenir "molt bon concepte" de Yolanda Díaz, a qui ha definit com una dona "molt treballadora", i ha celebrat que digués que l'important era que el Govern treballés en favor dels ciutadans i "menys Twitter".





Margarita Robles @ep





"Em va agradar que ho digués --ha reconegut la ministra de Defensa. Som servidors públics i està molt bé que en la nostra vida privada posem tuits, però hem d'actuar amb fets, amb accions, i no amb tuits i molt menys si són per a desqualificar els altres ".





En aquest sentit, ha insistit que els ciutadans paguen als polítics "per treballar" i no per "posar tuits" i ha reconegut que el Govern afronta "un moment dur" després de la pandèmia però que els ha de "il·lusionar" gràcies al procés de vacunació.





En aquest sentit, ha subratllat que l'Executiu té "moltíssim de fer" durant els mesos que li queden per davant, amb el procés de vacunació o la gestió de fons europeus de recuperació, i ha criticat que el PP tracti de "destruir" en comptes de fer "oposició d'Estat".





Robles ha criticat així que el líder dels populars, Pablo Casado, doni la legislatura per acabada i ha denunciat que, en comptes de "construir", es dediqui a "posar pals a les rodes" en qüestions com la renovació de Consell General del Poder Judicial (CGPJ) o del Tribunal Constitucional.