Calviño diu que el Govern central no preveu "un augment d'impostos en aquests moments"

La vicepresidenta segona i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha assegurat que el Govern d'Espanya no preveu "un augment d'impostos en aquests moments" i ha afirmat que "el Govern té com a prioritat vacunar".





Nadia Calviño





En tot cas, Nadia Calviño, que ha intervingut a Pamplona en el Fòrum SER Navarra, ha assegurat que "tots hem de ser conscients que tenim més de 150.000 milions de deute públic addicional que hem d'assumir" per respondre a les necessitats provocades per la pandèmia, deute que es destina per exemple a "pagar els ERTO, les prestacions extraordinàries d'autònoms o l'esforç de sistema sanitari o l'educatiu".





A més, Calviño ha assenyalat que "quan es recuperi el ritme de creixement sostingut haurem de seguir reduint el nivell de dèficit i deute públic"; de fet, ha explicat que es començaran a reduir aquests nivells aquest mateix any.





No obstant, ha afirmat que "en aquest moment el Govern té com a prioritat vacunar i hem estat molt clars en què no preveiem un augment dels impostos a hores d'ara, no ens sembla que hagi de ser la nostra prioritat".





Així mateix, ha assenyalat que una reforma fiscal no ha de ser necessàriament una pujada d'impostos, sinó impulsar "un sistema més fort i sòlid per al futur" amb mesures de lluita contra el frau o l'economia submergida.





Nadia Calviño ha recordat que el Govern ha creat un grup d'experts que al febrer de 2022 traslladarà "recomanacions per avançar a un sistema d'imposició més verd, més progressiu i més just".





Segons el parer de la ministra, "aquest és el comportament que ha de tenir un Govern responsable, que pren mesures en el curt termini, però que no deixa de tenir la mirada en el mitjà termini". "Aquesta és la línia de responsabilitat en què continuarem en els propers anys", ha assegurat.