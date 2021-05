Investigadors documenten el primer cas de Covid-19 que desencadena trombes recurrents als braços

Investigadors de la Facultat de Medicina Robert Wood Johnson de la Universitat de Rutgers (Estats Units) han document el primer cas en què el COVID-19 desencadena una rara recurrència de coàguls sanguinis potencialment greus en els braços de les persones.





El descobriment, publicat a la revista 'Viruses', millora la comprensió de com la inflamació causada pel virus pot provocar coàguls en les extremitats superiors i la millor manera de tractar-los. L'estudi de cas forma part d'un estudi més ampli de Rutgers sobre 1.000 pacients hospitalitzats diagnosticats amb COVID-19 que van ser admesos i donats d'alta entre març i maig de 2020.





@ep





Encara que hi ha hagut informes de trombosi venosa profunda en les extremitats inferiors després de la COVID-19, aquest és el primer estudi en el que va desencadenar una recurrència a la part superior del braç d'un home actiu de 85 anys que tenia un diagnòstic previ de coàguls de sang a les extremitats superiors.





"El pacient va acudir al seu metge de capçalera amb queixes d'inflor al braç esquerre i va ser enviat a l'hospital per al seu tractament, on se li va diagnosticar un coàgul de sang a la part superior del braç i una infecció asimptomàtica per COVID-19. Encara seus nivells d'oxigen no van disminuir, va ser hospitalitzat per tractar el coàgul sanguini de la vena superior. sovint, els coàguls sanguinis vénen precedits d'afeccions inflamatòries cròniques exacerbades per la immobilitat, i poques vegades es produeixen en pacients que, d'altra banda, estan sans i són actius a l'inici ", explica un dels autors, Payal Parikh.





La majoria dels casos de trombosi venosa profunda es produeixen a les cames. Només un 10 per cent dels coàguls es produeixen en els braços i, d'aquests casos, només el 9 per cent es repeteix. "Això és preocupant, ja que en el 30 per cent d'aquests pacients, el coàgul de sang pot viatjar al pulmó i ser possiblement mortal. Altres complicacions incapacitants són la inflor persistent, el dolor i la fatiga de el braç", detalla Parikh.





L'estudi suggereix que els metges haurien de considerar la possibilitat de realitzar proves de trombosi venosa profunda i COVID-19 en els pacients que es presenten amb queixes d'inflor inexplicable. Les persones que donin positiu en la prova de COVID-19 han de buscar atenció mèdica si presenten una disminució dels nivells d'oxigen, dificultat per respirar i qualsevol inflor inexplicable.





"Si se li ha diagnosticat prèviament una trombosi venosa profunda o té una malaltia crònica que li predisposa a la formació de coàguls sanguinis, té un major risc de recurrència d'un trombe venós profund en el context d'una infecció per COVID-19 i, per tant, ha d'estar atent ", rebla Parikh.