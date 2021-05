Dos anys de presó per colpejar i deixar incapacitat al porter d'una discoteca

Dos joves han acceptat dos anys de presó cadascun per colpejar al porter d'una discoteca a Palma, a què han deixat amb seqüeles i lesions per realitzar-la.





En el judici, celebrat de forma telemàtica en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears aquest dilluns, els dos acusats han reconegut els fets després d'un acord de la seva defensa amb la Fiscalia, pel que han vist sensiblement rebaixada la pena a dos anys de presó.





Jutjats de Palma @ep





L'entrada a la presó queda subjecta al fet que no cometin cap delicte ni vinguin a Balears en cinc anys. Els dos joves han admès la seva culpabilitat per un delicte de lesions amb la circumstància agreujant de cometre el fet per motius racistes, fet pels quals la Fiscalia demanava inicialment 13 anys de presó.





Els fets van passar al juny de 2019, quan un amic dels dos acusats va pujar a l'escenari de la discoteca i el porter el va convidar a baixar-se.





En aquest moment, es va iniciar una discussió verbal i els dos acusats van començar a donar-li cops de puny i puntades de peu al porter fins que va caure a terra. Els joves, mentre li pegaven, li insultaven amb expressions com "fot-te negre" o "negre de merda".





Com a conseqüència dels fets, la víctima va patir diverses lesions que li han deixat seqüeles i el van obligar a sotmetre a una intervenció quirúrgica. A més, l'agressió soferta pel perjudicat li ha suposat una incapacitat total per al seu treball habitual.





A més d'acceptar dos anys de presó, els joves hauran d'indemnitzar el porter amb 150.000 euros i no podran acostar-se a la víctima a menys de 500 metres durant deu anys.