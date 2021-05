Montero diu que Iglesias li "agrada més sense cua" i valora positivament que Podem s'"estigui reinventant"

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha reconegut aquest dilluns que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, li "agrada més sense cua" i creu que "és bo" que la formació morada "s'estigui permanentment reinventant i aprofitant oportunitats ".





En una entrevista a la Cadena SER, recollida per Europa Press, la titular d'Hisenda ha assegurat que li "agrada més el recorregut que ha plantejat ara el Govern tal com està". "Tinc una magnífica relació amb la vicepresidenta tercera. També amb Iglesias, això no és de relacions personals", ha aclarit.





María Jesús Montero @ep





Així, i després de ser preguntada sobre si els Consells de Ministres han canviat sense la presència d'Iglesias, Montero ha assenyalat que el Govern està centrat "en la tasca que correspon".





D'altra banda, la ministra portaveu ha mostrat la seva confiança que Yolanda Díaz pugui tenir autonomia plena a l'hora de desenvolupar la seva acció dins de l'Executiu si finalment accepta liderar l'espai de Unides Podem. "Espero que sí, pel seu caràcter i la seva forma d'entendre la política", ha afegit.





CREU QUE YOLANDA DÍAZ TINDRÀ "AUTONOMIA" DINS EL GOVERN





En aquesta línia, Montero ha exalçat a la vicepresidenta tercera, que entén les seves "responsabilitats en cada moment". "Quan li toca li toca i quan ha d'estar en segon pla està. Crec que va a tenir aquesta autonomia", ha insistit.





Així, la ministra ha explicat que la "dinàmica de Govern per si sola comporta que, independentment de les forces que la il·luminen, hi ha un debat a l'interior de l'equip". "I aquí la vicepresidenta tercera té un paper fonamental, a l'igual que la resta dels ministres", ha destacat.





Preguntada sobre si té la sensació que la legislatura està esgotada, com sosté aquest dilluns el líder del PP en una entrevista a 'El Confidencial', Montero ha estat contundent: "No, ni ho sento ni ho percebo. I no només no ho crec, sinó que en aquest moment hi ha una agenda de reformes i recursos econòmics per emprendre inversions ".





En aquest context, Montero ha sostingut que la "experiència de treball dins de Govern amb altres formacions polítiques després d'un període tan dur" ha reforçat a la coalició, que té un "projecte de país". "Ara comença la feina que el Govern volia desenvolupar i que ha hagut de deixar en stand by", ha tancat.