Sergio Bernal i Antonio Casalinho van triomfar a la Gala internacional de Dansa de Terrassa

Vam anar a Terrassa amb la natural expectació per veure una nova edició de les seves Gales Internacionals de Dansa i ens portem una grata sorpresa. No només per l'excel·lent nivell de tots els artistes participants, sinó per l'èxit molt singular de dos d'ells: l'espanyol Sergio Bernal i el portuguès Antonio Casalinho.





Bernal és un valor acreditat. Antic primer ballarí del Ballet Nacional d'Espanya i ambaixador de les arts del Regne Unit el 2019, té companyia pròpia, encara que en aquesta ocasió va anar a al Centre Cultural de Terrassa com a solista. Va oferir dues actuacions ben diferents. La primera, amb la qual es va tancar la fase inicial de la funció, va ser una ajustada i excel·lent interpretació de ball espanyol en què va demostrar l'absolut domini del 'zapateado'. La segona, "El cigne", un exercici de dansa clàssica de parvo moviment, però d'extraordinària força estètica, en el qual, sense fer ostentació de cap tipus, va mostrar l'elasticitat d'un cos amb el moviment de cadascun dels seus músculs. Va ser una actuació excel·lent, de singular bellesa i diria que inoblidable en la seva austera perfecció.





Sergio Bernal





Refirámonos ara a Antonio Casalinho, que va venir acompanyat de la seva mestra, la cubana Annarella Sánchez i va ballar amb Margarita Fernández com a parella. Ell, de 17 anys; ella, de 16. Pràcticament dos adolescents. Però quina força expressiva en l'execució de sengles fragments de "La sílfide" i "El corsari" !. En el primer d'ells, Casalinho ens va deixar meravellats amb els seus repetits i impecables cabriolés i en el segon, amb unes subtils i inimaginables tombarelles en l'aire. En ambdós casos, com si per a ell no regís la llei de la gravetat. I el més notable és que aquest cos propi d'un nen va demostrar una força sorprenent quan va haver d'elevar amb els braços al seu partenaire. Diríem que Casalinho constitueix en la seva rabiosa joventut tota una promesa de la dansa si no fos perquè la consecució aquest mateix any del Gran Premi de Lausanne no li confirmés com tota una realitat.





Antonio Casalinho





Però hi va haver molt més. Vaig gaudir molt amb l'expressivitat i elegància de Said Ramos i Ja Xue García Navarro a "Gisele" i en l'actuació com a solista del primer a "Oktett". Va sorprendre molt agradablement el ball sincopat de Tanit Cobas i Jaume Luque, així com les actuacions dels solistes de la Companyia Nacional de Dansa Ángel García Molinero i Haruhi Otani i dels participants en el programa PAR en dansa Pau Altamira i Lia Suárez i Julia Martí i Josep Peñaloza, totes dues parelles en els seus corresponents passos a dos.





Una vetllada, per tant, esplèndida, que el públic va premiar amb reiterats i sonors aplaudiments, particularment als triomfadors de la vetllada i als membres de PAR en dansa, cal suposar que aquests últims avalats per l'entusiasme dels seus companys presents en la funció.

El 22 i 23 de maig estarà al Centre Cultural de Terrassa Antonio Márquez amb la "Medea" i el Bolero de Ravel que van presentar fa poc al Tívoli de Barcelona.