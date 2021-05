Dia dels mestres

Seguint amb el reconeixement de les festivitats més importants del mes de maig -no esmentem el de santa Creu el dia 3 i no va ser per discriminació dels paletes, sinó per falta d'espai- abans d'ahir va ser el dia del mestre. Els mitjans van ometre adonar-nos i per tant no vam saber, si SNTE o CNTE, van protestar; tampoc ens adonem que els alumnes davant la impossibilitat de lliurar-los flors o pomes, trobessin una altra forma de felicitació cibernètica. Per descomptat vam conèixer de persecucions, amenaces, lesions i fins morts de candidats al llarg de la geografia nacional i amb això que ja som grocs -pel semàfor de pandèmia no per colors partidistes- i que tradicionalment els llocs de votació són justament les escoles, en alguns llocs es va iniciar la neteja de tals construccions. No sent únic, esmento el cas de l'alcaldia de Coyoacán. En l'última elecció, va guanyar el PRD de Maurici Toledo [1] però el futbolista que viu del relat d'un gol, es va anar a contendre per la gubernatura a Guerrero, deixant en el seu lloc a un funcionari de l'àmbit jurídic, conegut per la ciutadania a causa dels seus tripijocs. Davant d'això la cap de govern, va operar i es va nomenar a un morenista tan despistat, que el dia de la seva presa de protesta en comptes de descriure a Coyoacán, parlo de les chinampas i l'aigua de Xochimilco. Aquest inculte alcalde de farciment, va ordenar la neteja de les escoles, atorgant contractes -ja sap per assignació- encara que posant a treballar -amb escombres, cubetes i trapeadores- a personal administratiu de base. S'imagina tot el que ha passat i quina serà la reacció d'aquestes persones que per principi ha estat boicotejades pels conserges que han fet de les escoles la seva llar privat? Què ens pot dir "algú", dels robatoris i vandalisme a les escoles? Per què en els salons falta gairebé tot menys deixalles de gossos i gats?





Les campanyes, no són molt diferents a les que coneixem els que ja som a la meitat dels esglaons cap al vuitè pis, no falten els oportunistes, que per art de màgia en comptes de ser blaus, verds o vermells apareixen bruns; molt exacerbat el tema de l'absència de solidaritat, són discursos d'uns contra els altres en comptes de la suma d'uns amb altres. Les queixes no han canviat molt: la seguretat, la manca d'aigua, la desocupació, les limitacions en els serveis de salut; el retrocés en el consum -proporcional a la inflació que corre cap al 7% - els abusos per l'increment en el predial, l'aigua, el gas i la llum i el súmmum de la burla, les campanyes de certs aspirants que potser ballen, tracten de muntar un ruc, s'expressen amb paraulotes -avui es diu que es val perquè només són "barbarisme"; i ocurrències com les de certs novo-priístes que fan pena en prometre que han promogut la "campanya de la cremada" contra els violadors de dones.







Mal de molts consol de ... ens van ensenyar els avis i alguns pares, així que per no deprimir-podem veure que, entre Israel i palestins, les coses estan pitjor i això no implica que siguem ximples sinó "informats". Perquè no reconèixer aquests ensenyaments a pares i mares del passat que si ens educaven? També ajuda a no desesperar, convèncer que els problemes d'aigua, no es deuen a les males autoritats del nostre present ja que els principals desperdiciadors d'aigua són les cerveseres i embotelladores de refrescos -que a sobre ja ni són mexicanes, sinó estrangeres- els hotels , els supermercats i els edificis de luxe. El fet que en algunes colònies de les grans urbs i en moltes dels ajuntaments només hi hagi disponibilitat d'aigua embotellada, és culpa de les autoritats i els polítics del passat? Què hem de fer amb els milionaris les regadores modernes malgasten milions de litres cada dia? Als pobladors de zones que han estat víctimes d'incendis -com a Morelos, per exemple- els convé més arreglar-se amb la delinqüència organitzada? Els productors agropecuaris, no surten fins i tot de la sorpresa d'aprovacions legislatives que cancel·len organismes dedicats a atorgar crèdits al camp, hem de, en última instància, crear els nostres propis canals d'importació d'aliments, davant l'èxode de camperols als que aquí se'ls ha abandonat? Només en aquest trimestre Mèxic ha importat mil 788 milions de dòlars en aliments -cent trenta mil més que l'any passat- i just és per falta de suport i absència de ciutadans per protegir el medi ambient, fer servir amb intel·ligències els rius; evitar gestionar les escombraries només com a negoci i, per tant, deixar les ciutadans a mercè de la seva absència de cultura per disposar d'aquestes deixalles. Els mestres d'avui expliquen als seus alumnes aquests temes?





Com a conseqüència d'un exercici responsable el pròxim sis de juny, hi ha la possibilitat que s'obtingui un veritable equilibri de forces al poder legislatiu Es corregiran els excessos aprovats per una majoria que només compleix els dictats d'un poder executiu que ha demostrat no estar disposat a respectar les lleis ni les institucions? Què passarà si en l'exercici democràtic d'expressar la nostra elecció a les urnes hi ha qui caigui en la temptació de no respectar els resultats? Per descomptat hi ha regs! Però jo sí crec en la maduresa i la intel·ligència dels meus conciutadans i espero que tots, fem un esforç no de plet sinó d'exigència responsable per a ser partícips en la conducció del futur del Mèxic dels nostres fills i néts. La meva felicitació a aquestes mestres -la majoria van ser dones- que des de la primària em van ensenyar coses que alguns joves d'avui ni tan sols imaginen.





***





[1] Fa algun temps ell va assegurar emfàtic que "ell no era de Coyoacán, però Coyoacán era seu".