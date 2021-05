TMB crida a fer front a la LGTBI-fòbia al transport públic

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha presentat avui una campanya de conscienciació contra la LGTBI-fòbia a les xarxes de metro i autobusos realitzada amb la collaboració de l’Observatori contra l’Homofòbia. L’acte ha tingut lloc a l’estació de metro de Diagonal coincidint amb el Dia Internacional de sensibilització i conscienciació contra l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, instituït pel fet que en aquesta data del 1990 l’OMS va eliminar l’homosexualitat de la llista de malalties mentals. Hi han intervingut la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, i el president de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez.





Punt TMB Sagrada Família (EP)





Amb aquesta acció de comunicació, TMB s’adreça als col·lectius LGTBI i a tota la ciutadania amb un missatge de tolerància zero cap a les agressions, amenaces i actituds discriminatòries que els afectin o de què siguin testimonis, animant a comunicar-los i denunciar-los directament en una comissaria dels Mossos d’Esquadra o de la Guàrdia Urbana o bé demanar assessorament i suport a través de l’Observatori contra l’Homofòbia o l’Oficina per la No Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona. També es recorda que a les xarxes de transport hi ha empleats, vigilants i canals d’informació immediata per a emergències com els intèrfons de les estacions de metro, disponibles permanentment per demanar assistència.





Els missatges de TMB contra la LGTBI-fòbia estan condensats en un vídeo de 30 segons que es tanca amb una variant del logotip de l’empresa que s’ha personalitzat excepcionalment amb els set colors de l’Arc de Sant Martí, distintius de la bandera del moviment pels drets LGTBI. El vídeo s’està difonent avui al metro i als autobusos equipats amb monitors del sistema MouTV i als canals digitals de la companyia.





En l’acte, Rosa Alarcón ha anunciat l’elaboració d’un protocol específic per a la lluita contra la LGTBI-fòbia a les xarxes de transport de TMB, complementari del que ja existeix per a l’assetjament sexual des del març passat. La voluntat és dur a terme un treball collaboratiu amb les associacions més representatives per avançar un pas més enllà de la conscienciació, establint mesures concretes tot articulant vies pràctiques i efectives de prevenció, detecció, intervenció resposta contra aquest tipus de conductes incíviques que, en molts casos, poden esdevenir delictives.





“Volem un transport públic amable per a tothom”

“Volem un transport públic amable, sense violències ni microviolències, amb una bona experiència de viatge per a tothom, on ens sentim segurs i que tots i totes el puguem agafar amb total tranquillitat”, ha subratllat la presidenta de TMB, abans de concloure: “Per això un dels valors principals del transport públic és l’equitat, perquè tothom l’ha de poder fer servir”.





Per la seva banda, Eugeni Rodríguez ha posat en primer terme “la necessitat de visibilitzar la LGTBI-fòbia al transport públic, una fita que s’aconsegueix avui amb aquest acte i l’acció corporativa de difusió de TMB” i que tindrà continuïtat amb “el primer protocol d’actuació concreta contra aquestes discriminacions que s’elaborarà pròximament”. També ha plantejat la proposta de l’Observatori contra l’Homofòbia de fer del 22 d’abril un dia internacional contra la LGTBI-fòbia en el transport, en record del dia en què es va celebrar el judici per l’agressió a una parella de noies lesbianes al metro de Barcelona el 2019, un fet que TMB va collaborar a esclarir.





El posicionament de TMB contra tota discriminació per raons d’orientació sexual està reflectit en el Pla de Civisme i Gestió de la Convivència de TMB i al Codi Ètic corporatiu, i és coherent amb el compromís adquirit històricament amb el desenvolupament sostenible, inclusiu i equitatiu de la societat a la qual proporciona de manera quotidiana serveis de mobilitat eficients, accessibles i plenament segurs.