Denuncia que han sostret 5.000 euros del seu compte i el Santander li cobra 30 euros per reclamar-los

Després de la reclamació de FACUA Màlaga, Banc Santander ha retornat a un usuari 5.000 euros que li van sostreure fraudulantemente del seu compte Daniel MS, resident a Màlaga, va descobrir a l'agost de 2020 que havien aconseguit accedir al seu compte corrent del Banc Santander sense la seva autorització i havien realitzat una transferència de 4.990 euros a una persona desconeguda.





L'usuari es va dirigir immediatament a l'entitat per sol·licitar la retrocessió de la transferència i la devolució de diners i, en paral·lel, va acudir a la policia per interposar una denúncia pel frau que havia patit.





Banc Santander @ep





Banco Santander, però, es va limitar a dirigir-li d'un departament a un altre de l'entitat perquè interposés la reclamació, sense que des de la seva oficina bancària, ni per telèfon ni a través de la pàgina web li solucionessin el problema.





Per a la seva sorpresa, durant aquest procés Daniel va descobrir que el Santander li havia carregat al seu compte una comissió de 30 euros per "liquidació per cancel·lació", que des del banc li van informar que es devia a haver realitzat la reclamació de diners. I tot això malgrat que l'entitat no havia resolt el problema ni li havia reemborsat els 4.990 euros.





Davant d'aquesta situació, Daniel va decidir acudir a FACUA Màlaga perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir a Banc Santander per instar-lo que reemborsés de forma immediata els diners robat fraudulentament així com els 30 euros d'aquesta comissió, que eren totalment improcedents.





FACUA Màlaga recordava que el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents, recull en el seu article 36 que "les operacions de pagament es consideraran autoritzades quan l'ordenant hagi donat el consentiment per a la seva execució ", circumstància que no s'havia produït en aquest cas, al tractar-se d'una suplantació d'identitat.





Per tant, l'article 43 estableix que en aquestes circumstàncies "l'usuari de serveis de pagament obtindrà la rectificació per part del proveïdor de serveis de pagament d'una operació de pagament no autoritzada o executada incorrectament únicament si l'usuari de serveis de pagament es el comunica sense demora injustificada, quan en tingui coneixement de qualsevol d'aquestes operacions que sigui objecte de reclamació ", mentre que l'article 45 indica que" en cas que s'executi una operació de pagament no autoritzada, el proveïdor de serveis de pagament de l'ordenant retornarà a aquest l'import de l'operació no autoritzada de seguida ".





Després de la reclamació de l'associació, Banco Santander va procedir a tornar els 30 euros de la comissió per "liquidació per cancel·lació" i ha informat que reemborsaria els 4.990 euros el dia 15 de gener.





No obstant això, arribat aquest dia l'entitat no havia realitzat el reemborsament, ni tampoc ho va fer els dies següents, el que va motivar a FACUA Màlaga a dirigir-se de nou a ella per reclamar la devolució.





Finalment, després d'aquesta nova actuació de l'associació, Banco Santander ha tornat a Daniel els 4.990 euros.