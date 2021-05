Metges espanyols fan per primera vegada al món un trasplantament de cor en asistòlia a un nadó

Metges de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón de Madrid han dut a terme el primer trasplantament en el món de cor infantil de donant en asistòlia en un nadó de pocs mesos i amb incompatibilitat sanguínia amb el seu donant.





La donació va tenir lloc en un hospital d'una altra comunitat autònoma, el que va suposar el trasllat de l'equip cardíac de l'Hospital Gregorio Marañón per via aèria. En el procediment utilitzat, el cor del donant mort es va recuperar abans de la seva extracció a través d'un sistema de circulació extracorpòria, que permet mantenir oxigenats els òrgans susceptibles de trasplantament i valorar el funcionament cardíac. Després de comprovar una funció adequada amb aquesta tècnica 'made in Spain', es va procedir a l'extracció cardíaca i a l'implant en el receptor.





Gregorio Marañón @ep





En concret, el cas de la petita Naiara és únic al món per tractar-donant i receptor de nens de molt petita grandària; perquè l'empelt cardíac, obtingut amb el procediment descrit, es va implantar després de diverses hores d'isquèmia freda en un centre allunyat de l'hospital donant, alguna cosa excepcionalment descrit; i perquè és un trasplantament AB0 incompatible, el que augmenta encara més la seva complexitat.





"L'Hospital Gregorio Marañón va ser el primer a Espanya a realitzar un trasplantament cardíac infantil entre dos nens amb grup sanguini incompatible, el que es coneix com AB0 incompatible, i ara s'ha convertit en el primer al món a portar a terme aquest tipus de trasplantament amb un cor en asistòlia, combinant les dues tècniques, que són tan recents en medicina que fa tan sols tres anys eren inviables. Això suposa augmentar significativament les possibilitats de recuperar un cor per als nens més petits, els nadons de tot just uns mesos, per els que hi ha poques donacions ", ha explicat el cap de Cirurgia Cardíaca Infantil de l'Hospital Gregorio Marañón, Juan Miguel Gil Jaurena.





A més, prossegueix, la diferència en una donació en asistòlia és que el cirurgià es troba un cor aturat, porta uns minuts sense bategar, està en isquèmia calenta. "En aquest moment el que cal fer és recuperar el batec d'aquest cor, i això es realitza connectant el cor a un sistema de circulació extracorpòria. Després de la seva recuperació, els passos són igual a una extracció tradicional", ha emfatitzat.





Donada les característiques d'aquest trasplantament, els perfusionistes van haver de desplaçar-se amb els cirurgians cardíacs infantils a l'hospital del donant perquè havien de recuperar el batec per poder traslladar-i implantar-lo.





"La nostra tasca és ser el cor i els pulmons de l'infant durant la cirurgia, durant el procés d'empelt. No obstant això, en aquest trasplantament l'extraordinari va ser que vam haver de recuperar el cor dues vegades i no només una, com és habitual. A més, vam haver de modificar tota la bomba de circulació extracorpòria per adaptar-la a un nen tan petit, però no hi va haver problema i es va realitzar amb èxit ", ha argumentat el perfusionista de l'Hospital Gregorio Marañón, José Ángel Zamorano.





ES VAN DETECTAR PROBLEMES AL COR ABANS DE NÉIXER





Abans de néixer Naiara es van detectar problemes en el seu cor, de manera que, des de la seva comunitat autònoma, la seva mare va ser derivada a l'àrea deL Cor Infantil de l'Hospital Gregorio Marañón, com a centre de referència nacional per cardiopaties congènites des del fetus.





Al centre es va fer tot el seguiment, però la situació va anar empitjorant i va caldre avançar el part atès que el cor de Naiara estava en una situació molt difícil. Els metges dels serveis de Neonatologia i Cardiologia Infantil van aconseguir estabilitzar-la tot i la complexitat del seu estat.





"La petita va poder evolucionar i vam aconseguir que la resta d'òrgans maduressin els suficient per plantejar-nos la possibilitat que Naiara entrés en llista de trasplantament. Els vam explicar als pares que hi havia molt poques possibilitats perquè hi ha escassos donants d'aquesta edat, tan summament petits. No obstant això, gràcies a immensa generositat d'altres pares va arribar l'oportunitat, va arribar un petit cor per Naiara ", ha informat la cap de la Unitat de Trasplantament Cardíac Infantil de l'Hospital Gregorio Marañón, Manuela Camí.





Naiara va néixer prematura, amb menys de dos quilos de pes, i el trasplantament va arribar transcorreguts dos mesos, quan el seu pes era de 3,2 quilos, el que la converteix en un dels nadons més petits que ha rebut un trasplantament de cor en el Hospital Gregorio Marañón.





En aquesta ocasió, donada la singularitat de la donació, gran part de l'equip de Cirurgia Cardíaca Infantil es va traslladar a l'hospital del donant.





"El procés de recuperació, verificació de la viabilitat i extracció es va desenvolupar perfectament. Tot gràcies a increïble ajuda i col·laboració dels professionals de l'hospital del donant, amb els que treballem com un sol equip", ha indicat Gil Jaurena.





Després d'unes setmanes a la UCI, Naiara ja ha estat traslladada a planta, on es recupera i evoluciona favorablement sota les cures dels professionals de l'àrea del Cor Infantil de l'Hospital Gregorio Marañón.





La donació en asistòlia d'un donant en distint centre per a un nadó tan petit com Naiara, pot convertir-se en l'única possibilitat de sobreviure, ja que per a aquests nens tan petits no hi ha possibilitat de màquines d'assistència ventricular que puguin servir de suport fins a l'arribada del trasplantament, com sí que passa en nens més grans i els adults que, a més, tenen major possibilitat d'aconseguir donants.





"Vull expressar el meu més sincer agraïment a la família del donant qui, en el pitjor moment de les seves vides, no va dubtar a dir sí a la donació. També m'agradaria destacar la cooperació entre els equips dels dos centres implicats en un procés que, tot i la urgència, es va programar minuciosament, el que va ser determinant per a l'èxit d'aquest innovador trasplantament", ha tancat la directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments, Beatriz Domínguez-Gil.