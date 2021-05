Victòria Federica deixa el tabac i es passa a la cigarreta electrònica

'Desaparecida' en els últims dies, Victòria Federica està centrada en la seva vida universitària i immersa en els exàmens finals del seu tercer any d'Administració i Direcció d'Empreses. Estudis que compagina a la perfecció amb la seva vida social i la seva relació amorosa amb el Dj Jorge Bárcenas, que dura ja gairebé dos anys.





Victòria Federica fumant una cigarreta electrònic





En aquesta ocasió la filla de la Infanta Elena va aprofitar un forat entre classe i classe per sortir al carrer a prendre l'aire i repassar els seus apunts mentre gaudia d'un dels seus 'vicis', els cigarrets electrònics. I és que sembla que Victòria ha reduït el consum de nicotina i s'ha fet fan dels 'vapejadors', com va demostrar a les portes de la seva Universitat.





Sense la companyia de cap amic - amb els que sol intercanviar rialles i confidències en els 'esplais' - la neboda de Felip VI va centrar tota la seva atenció en el seu telèfon mòbil, a què no li va treure l'ull durant els diversos minuts que va estar asseguda a els voltants de la Universitat.





Demostrant un cop més que és tot un 'it girl' i una mestra del 'street style', Victòria va completar la seva outfit còmode i informal per al dia a dia amb complements d'autèntic luxe, fent gala del seu amor per la moda. I és que al seu pantalons texans blanc i al seu dessuadora negra de Loewe, la filla de la Infanta Elena va sumar els seus sabatilles d'esport de Balenciaga, que s'han convertit en els seus preferides aquesta temporada.