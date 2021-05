El leblouh, la pràctica que tanca a les nenes de Mauritània en granges per engreixar i aconseguir marit

No és estrany escoltar nenes de moltes parts de món obsessionades amb perdre pes, perquè per a algunes, aquesta és la definició de bellesa. No obstant això, els mauritans tenen una història diferent per explicar on l'obesitat és un signe de bellesa. Allà, les capes de flacciditat de l'estómac cauen en cascada, les cuixes es superposen i el coll s'asfixia amb gruixudes ones de greix, aquest és el símbol de la bellesa dels mauritans. La difícil situació de les nenes mauritanes comença a edats molt primerenques, quan se'ls imposa la tradició del "Leblouh". Aquest esperit es basa en la creença que les nenes més grans simbolitzen prestigi i riquesa. Per als mauritans, estar prim és poc atractiu i significa inferioritat i vergonya.





Nenes i nens a Mauritània (EP)





El "Leblouh" és una pràctica que consisteix a preparar a les nenes alimentant-les a la força amb grans quantitats de menjar per fer-les més atractives i desitjables i, per tant, augmentar la seva probabilitat d'aconseguir un pretendent masculí. Les noies joves estan constantment sent convençudes i influenciades que més gran és millor i creuen que els homes les voldran més si són més grans. La cultura darrere de la nació de l'Àfrica Occidental és que les nenes de fins a 5 anys són portades a un campament durant la "temporada d'alimentació" perquè les dones grans les alimentin a la força, tot i que la majoria de les vegades són les seves pròpies mares.





Passen 2 mesos en una tenda de campanya ingerint fins a 16.000 calories diàries de llet de camell ensucrada, farinetes, cuscús, carn de cabra, etc. En els moments en què hi ha escassetat d'aliments, les mares recorren a l'addició de productes químics dissenyats específicament per engreixar animals, la qual cosa genera importants problemes de salut en les nenes. Cada dia, es veuen obligades a consumir més de 4 menjars, el que els provoca un immens dolor i incomoditat. Però l'horror no acaba aquí. Fins i tot quan els seus estómacs estan plens i ja no poden consumir més, són castigades o lligades si es resisteixen a dinar. No se'ls permet vomitar o es veuen obligades a menjar-se el seu propi vòmit. Fins i tot quan el menjar no és abundant, alguns membres de la família es queden sense menjar per assegurar-se que les nenes consumeixin la major quantitat possible.





Per esmorzar, les nenes han d'ingerir 3.000 calories d'un litre de llet de camell endolcida, farinetes i cuscús, que els porta 3 hores. Després de poc més d'una hora de descans, se'ls serveixen 4.000 calories més per dinar. Durant el dia, s'omplen amb mill picat barrejat amb aigua i 2 tasses de mantega. El seu sopar els aporta ni més ni menys que 9.000 calories en total, el que equival a 30 hamburgueses amb formatge. És un malson per a aquestes nenes. Després de cada àpat, a les nenes ni tan sols se'ls permet fer cap activitat física i han de descansar.





Mauritània (EP)





Algunes parts d'Àfrica són una societat profundament patriarcal, arrelada en pràctiques tradicionals que generalment estan esbiaixades contra les dones. Si bé no està malament que els homes mauritans cobegin dones corpulentes, aquí és on resideix l'arrel del problema. Un home maurità va revelar que prefereixen dones grans perquè "se senten més còmodes durant les relacions sexuals". La pràctica sorgeix de la mentalitat dels mauritans que els ha inculcat la necessitat de sucumbir als desitjos dels homes, independentment de si aquesta cultura d'alimentació forçada està plena de dolor i tortura a les joves i per no parlar dels consegüents problemes de salut que aquestes nenes s'enfrontaran. Les nenes de prop de 8 anys poden inclinar la balança a uns 140 kg després d'haver estat alimentades a la força. La ingesta excessiva pot posar en perill la salut de la nena, provocant greus riscos per a la salut a llarg termini, com diabetis, malalties cardíaques i insuficiència renal.





Les nenes sovint s'intoxiquen repetidament amb els ensenyaments del inferiors que són en comparació amb els homes i creuen que aquesta és l'única opció per semblar desitjables per als homes, casar-se i portar una vida reeixida i rica. L'assumpte s'agreuja quan les pròpies mares no veuen el mal en això, física i mentalment, que estan infligint a les seves filles. Tot i els greus problemes de salut, estan convençudes que aquestes pràctiques són per al benefici de les seves filles i estan decidides a casar-les a edats tan primerenques per garantir-los una vida còmoda i pròspera.





De fet, la pràctica del "Leblouh" està estretament vinculada a una altra pràctica abominable que és el matrimoni infantil. Nenes de tan sols 12 anys es casen amb homes molt més grans i queden embarassades només uns anys després del matrimoni, encara menors d'edat. Encara que es consideren tradicions i normes comunes en algunes cultures, no es pot negar que les pràctiques són pures restriccions als drets de l'infant. Els nens estan passant per un gran grau de dolor durant els pocs mesos d'alimentació forçada i res podria reparar els anys de problemes de salut i danys mentals de per vida. A mesura que aquests nens estan sent enverinats per creences tòxiques que renten el cervell, el dany continua en la pràctica del "Leblouh" amb els nens i les mares que no comprenen el dany extrem que la tradició porta a un infant, tant física com mentalment.