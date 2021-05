Així ha quedat el repartiment de conselleries després del pacte entre ERC i Junts

Per fi hi ha acord per tenir un Govern a Catalunya. Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya (JxCAT) han arribat a un pacte per investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat.





El pacte, com és habitual, ha vingut acompanyat del repartiment de conselleries. Així ha quedat el repartiment:





Conselleries per a ERC:





- Presidència





- Interior





- Educació





- Empresa i Treball





- Feministes





- Agricultura





- Cultura





Conselleries per JxCat:





- Vicepresidència i Economia





- Affers Exteriors





- Salut





- Justícia





- Territori





- Afers Socials





- Universitats i Recerca