Sànchez reivindica l'acord amb ERC: "Els que ens volen veure dividits, s'equivoquen"

El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha celebrat l'acord a què han arribat amb ERC per investir el candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès, i formar un Govern de coalició, en què ha assegurat que els negociadors de Junts se senten "reflectits".





"Els que ens volen veure dividits, s'equivoquen", ha dit aquest dilluns en una roda de premsa conjunta amb Aragonès on ha mostrat satisfacció per l'acord i ha afirmat que farà possible que Catalunya pugui exercir l'autodeterminació.





Ha demanat disculpes a la ciutadania per la dilació de les negociacions i ha destacat que governaran sense deixar ningú al marge, per a tota la ciutadania, però "no defraudaran al 52% de l'independentisme".