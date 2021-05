Ja són 188 els palestins que han mort des que va començar l'ofensiva israeliana sobre Gaza

Almenys 188 palestins han mort a Gaza, 55 d'ells menors d'edat, des que van començar els bombardejos israelians en represàlia pel llançament de coets contra territori israelià, segons l'últim balanç del Ministeri de Sanitat palestí. A aquests cal sumar 21 morts a Cisjordània per trets de les forces de seguretat israelianes.





A més, el balanç inclou 1.225 persones ferides a Gaza, 5.600 en total sumant 4.363 ferits a Cisjordània per l'acció de les forces de seguretat israelianes o pels colons jueus. El butlletí especifica que entre els morts a Gaza hi ha 33 dones.













Les autoritats palestines han advertit que la xifra podria augmentar després dels treballs de desenrunament de les desenes d'edificis destruïts en els bombardejos de l'aviació i l'artilleria israeliana.





En el balanç s'inclouen 37 persones mortes en les últimes hores a Gaza a causa dels bombardejos de la nit de dissabte a diumenge que han destruït dos edificis.





A més han bombardejat les carreteres que comuniquen l'hospital d'Al-Shifa, el més important de la Franja de Gaza, segons el testimoniatge de veïns i periodistes presents en el lloc que ha citat la cadena de televisió panàrab Al-Arabiya.





La majoria de les víctimes d'aquesta passada nit eren civils i entre elles hi ha dos metges, un d'ells identificat com Ayman Abu Auf, treballador de l'hospital.





L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha informat d'atacs de l'aviació sobre onze plataformes de llançament de coets i una cèllula de Hamas en Khan Yunis durant aquest diumenge al matí. A més, les autoritats israelianes han denunciat un intens foc de coets sobre Nebiot, Ashdod i Ashkelon, tit i que per ara no hi notícies de danys personals.





D'altra banda, a Cisjordània són ja 21 els palestins que han mort des que va començar l'escalada violenta després que morís aquest diumenge d'un adolescent palestí de 15 anys a qui va tirotejar a Nabulus l'exèrcit israelià dimecres passat, segons ha informat el Ministeri de Sanitat palestí.





Israel, per la seva banda, ha confirmat almenys una desena de ciutadans morts durant la campanya de llançaments de coets de Hamas, l'últim aquest dissabte, identificat com un home de 55 anys que va rebre l'impacte d'un d'aquests projectils a la localitat de Ramat Gan.