L'acusat de matar la seva família a punyalades assegura que no recorda res: "Jo no vaig agafar cap ganivet"

Un home acusat de matar els seus pares i al seu germà a punyalades al setembre de 2018 al barri de Joan XXIII, a Alacant, ha afirmat en la seva declaració davant un jurat popular que no recordava "res" del que ha passat i ha negat davant el fiscal que fos l'autor dels fets: "Jo no vaig agafar cap ganivet".





Tot i això, ha reconegut que hi va haver una discussió aquell mateix matí al domicili amb tots els membres presents i que després, quan va despertar, va trobar a la seva família morta. "Va ser el meu germà el que em va punxar, però no em recordo de res més; érem a casa al matí, vam discutir i quan vaig despertar vaig veure el que havia passat", ha exposat.





Arribada del detingut al judici @ep





La primera sessió del judici pel triple crim ha arrencat aquest dilluns a l'Audiència Provincial d'Alacant amb la constitució de tribunal del jurat que haurà de determinar si l'home va assassinar a punyalades al seu pare de 71 anys, a la seva mare de 68 i al seu germà de 41.





El fiscal i l'acusació particular --que representa part de la família-- l'acusen d'haver assestat al germà prop de 36 punyalades, una d'elles al cor, onze al pare i vuit a la mare amb un ganivet de cuina el 19 de setembre a al domicili familiar, per la qual cosa reclamen per a ell la pena de presó permanent revisable. Per la seva banda, la defensa demana la lliure absolució.





En aquesta jornada la defensa ha sol·licitat prèviament la suspensió del judici a l'al·legar la falta de proves mèdiques al seu client durant la instrucció però no ha estat acceptada la seva petició.





"JA NO TINC RES MÉS QUE PARLAR AMB VOSTÈ"





Davant la insistència de les preguntes del fiscal sobre el nombre de punyalades i la gravetat de les ferides dels seus familiars, al costat del fet que no hi havia ningú més a l'habitatge, l'acusat li ha etzibat: "A mi no em cridi, ja li he dit el que va passar, ja no tinc res més que parlar amb vostè".





L'acusat ha insistit en la seva intervenció que no es recordava de res d'aquell dia i que hi va haver una discussió perquè el seu germà li volia treure la seva medicació. "Vam discutir perquè m'havia tret la medicació; ell es drogava i no volia anar al metge; vi com un boig cap a mi perquè volia més pastilles", ha explicat a preguntes el fiscal.





Igualment, l'home ha declarat que tot va ocórrer al domicili familiar amb els seus pares presents i que va ser el seu germà el que va apunyalar a l'abdomen per no donar-li pastilles.





Posteriorment, va marxar a dormir i al despertar va observar el que havia passat, va prendre pastilles per estar nerviós, va tornar a dormir i que a l'endemà va avisar els serveis d'emergència.





"No sé què va passar, no me'n recordo però jo no vaig agafar cap ganivet", ha sostingut l'acusat a preguntes el fiscal. Així mateix, ha confirmat a la seva defensa que segueix en tractament psiquiàtric i en programes per a malalts mentals.





Finalment, també ha negat que desmuntés una maneta amb un tornavís per així accedir a l'habitació en la qual es refugiava el germà ja malferit i assestar-li una punyalada mortal al cor, tal com sostenen les acusacions. "Les portes estaven trencades, jo no vaig fer això", ha respost a la pregunta del fiscal sobre la presència de cargols a l'habitació de l'encausat.





DROGUES, ANTECEDENTS I ACARNISSAMENT





Les acusacions han exposat els seus escrits en els quals demanen la pena de presó permanent revisable per a l'acusat per tres delictes d'assassinat, per la quantitat de punyalades que els hauria clavat a les víctimes de manera "violenta" i "sorprenent".





En concret assenyalen que l'home va discutir amb el germà a causa de qüestions relacionades amb drogues i que no era el primer episodi d'amenaces, discussions i agressions que patia la família per part de l'encausat per aquesta causa, ja que eren "molt freqüents".





A més, el fiscal ha assenyalat que l'acusat té antecedents penals i era "habitual" que el germà sortís en defensa de la mare perquè aquesta no volia donar-li diners per al consum de drogues.





En la mateixa línia, Fiscalia i acusació particular han recalcat el nombre de punyalades que van rebre els tres amb un ganivet de cuina i la seva gravetat, majoritàriament van ser "mortals". "Hi havia intenció de matar i de fer mal, no són indicis, són fets provats", ha indicat l'acusador públic.





Així ha exposat que ha quedat provat que el pare havia sortit a pescar i que la mare es trobava treballant en el moment de l'agressió mortal del germà. Per això, un cop van tornar a l'habitatge, l'acusat va acabar primer amb la vida del pare i, després, amb la mare, quan va arribar al domicili i va observar que ha passat.





Finalment, també s'han referit al fet que l'acusat fes servir el mòbil de la mare per avisar la feina que estava malalta i que no podria acudir a l'oficina. "No hi ha un altre sospitós, no hi ha terceres persones sinó proves que aquest home ha matat la seva família", ha dit l'acusació particular.





Per la seva banda, la defensa ha demanat la lliure absolució i ha insistit en la presumpció d'innocència ja que "encara s'ha de demostrar" la culpabilitat i l'autoria dels fets.





Així mateix, ha assenyalat que el germà de l'acusat patia esquizofrènia i que també comptava amb antecedents per llançar un pes de dos quilos a la cara de l'encausat. A més, ha insistit en la falta de proves mèdiques durant la fase d'instrucció.