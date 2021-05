Javier Negre, condemnat de nou a rectificar per difondre rumors sobre Rubén Sánchez

Segona condemna poc més de dos mesos contra Javier Negre i el seu mitjà de comunicació Estado de Alarma TV (Fack News Consulting SL) després de les demandes interposades el passat novembre pel secretari general de FACUA-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez, per la difusió de informacions falses i inexactes sobre ell. "Condemno els demandats a difondre a la seva pàgina web estadodealarmatv.es i en els seus canals de YouTube, Ivoox, Twitter, Telegram i Facebook el text de rectificació remès pel demandant", estableix la sentència de la sentència dictada aquest dilluns 17 de maig pel titular de Jutjat de Primera Instància número 3 de Madrid, Rafael Fluiters Casado.





Javier Negre @Faqua





A l'igual que la primera sentència, dictada aquest 4 de març a la magistrada del Jutjat de Primera Instància número 63 de Madrid, María Eugenia Costa Peralta, Negre i el seu negoci han tornat a ser condemnats a publicar el contingut íntegre de la rectificació exigida per Sánchez tant en els mitjans on va difondre al complet la informació com en els que va publicitar la mateixa, arribant a la xifra de sis plataformes diferents. El segon judici va tenir lloc el passat dijous 13 de maig.





Negre va deixar d'emetre el programa





A l'octubre de 2020, Negre va llançar en la seva televisió un programa setmanal sota el títol de FACUA al descobert, en el qual es van difondre una llarga llista de rumors difamatoris sobre l'organització, el seu secretari general i la seva família. Davant l'incompliment de l'obligació legal de publicar les rectificacions requerides per Sánchez sobre els continguts dels primers programes, el secretari general de FACUA va començar a interposar demandes contra Estat d'Alarma TV i el seu propietari.





Després que Sánchez anunciés públicament que havia presentat les dues primeres demandes, Negre va procedir a difondre en les seves plataformes digitals els continguts de les rectificacions i va deixar d'emetre el programa. En la sentència anterior la magistrada no va acceptar la rectificació emesa i va condemnar a difondre-una altra vegada "de manera intel·ligible". En aquesta ocasió, el jutge l'ha donat per bona, amb el que considera complerta la condemna, "fins i tot amb certs dubtes generats per la rapidesa de la lectura", ja que adverteix que "és inqüestionable que la lectura la realitza la indicada locutora , conductora o presentadora de manera ràpida, si no atropellada, que el text així difós resulta feixuc i difícil de seguir ".





Copiant rumors d'Ausbanc





Entre els rumors llançats al programa d'Estat d'Alarma TV pel qual Negre ha estat de nou condemnat van destacar acusacions llançades per Cristina Seguí contra Rubén Sánchez que no feien més que reproduir invencions ordides per Ausbanc i Mans Netes fa vuit anys i per les quals tant la falsa associació d'usuaris com el seu cap, Luis Pineda Salido, van ser condemnats per intromissió il·legítima en el dret a l'honor de l'aleshores portaveu de FACUA. Es dóna la circumstància que Seguí va treballar per Ausbanc.





La Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, estableix que qualsevol persona "té dret a rectificar la informació difosa, per qualsevol mitjà de comunicació social, de fets que li al·ludeixin, que consideri inexactes i la divulgació pugui causar-li perjudici ". Per a això, té un termini de set dies naturals des de la difusió de la informació per requerir el director del mig la publicació del seu contraversión. Si el requeriment es presenta en termini i el seu contingut s'ajusta a les característiques establecidad en la llei, el medi haurà de publicar-se "dins dels tres dies següents al de la seva recepció, amb rellevància semblant a aquella en què es va publicar o difondre la informació qual es rectifica, sense comentaris ni postil·les ".