(VÍDEO) Una nena plora desconsoladament a Gaza al veure la seva ciutat destruïda: "Només tinc deu anys"

"Veus tot això? Què esperes que faci? ¿Arreglar-ho? Només tinc deu anys. Ja no puc lidiar amb això", diu una nena de deu anys veient com el seu barri ha quedat completament destruït pels bombardejos d'Israel a la Franja de Gaza.









La nena plorant es pregunta "per què ens mereixem això? Què hem fet per això?". "La meva família diu que simplement ens odien". A continuació assenyala a altres menors que hi ha al voltant seu: "¿veus a tots els nens que m'envolten? Són només nens. Per què enviar-los un míssil i matar-los? No és just".







"Només vull ser metge o qualsevol cosa per ajudar a la meva gent, però no puc. Ni tan sols sé què fer", lamenta la nena. "Faria qualsevol cosa per la meva gent, però no sé què fer. Només tinc 10 anys".







JA SÓN 200 ELS PALESTINS MORTS PELS ATACS D'ISRAEL





El nombre de palestins morts a causa dels bombardejos executats per Israel contra la franja de Gaza des de fa una setmana ha ascendit a més de 200, entre ells 58 nens, segons han informat les autoritats de l'enclavament, controlat pel Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).





El Ministeri de Sanitat de Gaza ha detallat aquest dilluns que el total de víctimes mortals ascendeix a 201, inclosos 43 morts en els bombardejos de diumenge contra el carrer Al Uehda, mentre que ha indicat que 1.253 persones han resultat ferides en els atacs.





Entre les últimes víctimes figura l'alt càrrec de Jihad Islàmica Husam Abu Harbid, que ha mort en un bombardeig contra la seva vivenda al nord-est de la Franja, segons ha informat l'Exèrcit israelià a través del seu compte a la xarxa social Twitter.