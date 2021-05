Els antivacunes comencen a fer servir mascaretes per protegir-se dels vacunats

Als Estats Units ha començat a circular el rumor que els vacunats de Covid-19 poden transmetre la vacuna per l'aire d'una persona a una altra i posteriorment causar-li problemes reproductius. Encara que sembla una gran ximpleria, la difusió d'aquesta teoria ha estat tan gran que alguns negocis han començat a posar rètols al carrer demanant a les persones vacunades que no entrin i així protegir el seu personal. Aquí un exemple:









La teoria difosa per les xarxes diu que els vacunats muden proteïnes, com ho fan les serps al perdre la pell, i per això poden contagien als que els envolten.





Amb l'enrenou generat, l'agència de notícies Reuters ha emès un comunicat on deien que aquesta teoria era totalment falsa: "Les afirmacions falses que les vacunes contra el coronavirus es poden passar, o" vessar ", d'una persona immunitzada a una dona no vacunada i després afectar d'alguna manera el sistema reproductiu de la dona estan donant voltes a les xarxes socials. Els millors experts metges estan d'acord que és impossible que una persona transmeti les vacunes a persones properes i que una dona experimenti un avortament espontani , canvis en el cicle menstrual i altres problemes reproductius a l'estar a prop d'una persona vacunada ".





Els conspiranoics creuen que hi ha una pla global per acabar amb la superpoblació al planeta esterilitzant a les dones, i per això s'utilitzen les vacunes. Així que, per protegir-se d'aquest mal, utilitzaran una cosa que no han fet servir fins ara --perquè negaven el Covid--: les mascaretes. A veure quan fan servir també el cervell.