Ja pots saber si la teva mascota té la Covid-19

Un equip multidiscilpinar d'investigadors aragonesos ha desenvolupat un test ràpid per al diagnòstic serològic davant de SARS-CoV-2 en animals de companyia, que pot ser utilitzat de forma senzilla, in situ, sense necessitat de disposar d'un laboratori.





La catedràtica de Tecnologia dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la Universitat de Saragossa, María Dolores Pérez Cabrejas, ha estat la investigadora principal d'aquest projecte, dins el Programa COVID-19 Santander-Unizar 'Projectes d'Innovació Tecnològica per a l'any 2020 de la Universitat de Saragossa ', del Vicerectorat de Transferència i Innovació Tecnològica, finançat pel Banc Santander, ha manifestat la UZ en una nota de premsa.





Dos cadells jugant - Europa Press





El desenvolupament d'aquesta prova ha estat fruit de la col·laboració interdisciplinar de diferents grups amb una àmplia experiència en el desenvolupament de tècniques immunoquímiques, com de l'Institut Agroalimentari d'Aragó, en l'expressió i purificació de glicoproteïnes, com és el cas de l'Institut de Biocomputació i física de Sistemes Complexos i en immunologia humana, aportació que ha realitzat l'Institut d'Investigació Sanitària Aragó, han precisat les citades fonts





Per dur a terme aquest projecte, s'ha comptat també amb la col·laboració de l'empresa de biotecnologia aragonesa Zeulab, que ha posat a disposició del projecte l'equipament de laboratori d'I+D i ha participat en la preparació i validació deñ prototip del test desenvolupat .





L'objectiu ha estat el desenvolupament d'una prova ràpida multiespècie de immunocromatografia de flux lateral, basat en la detecció d'anticossos anti-SARS-CoV-2, per a la seva utilització en el diagnòstic serològic en animals de companyia.





mascotes





La Universitat de Saragossa ha assenyalat que les mascotes que viuen amb persones amb la COVID-19 estan exposades a virus i el risc d'infecció per SARS-CoV-2 no pot descartar-se. Des d'un punt de vista epidemiològic, el paper que poden exercir els animals de companyia en aquesta infecció és encara desconegut.





Davant aquesta manca d'informació, aquests investigadors han volgut desenvolupar proves de diagnòstic específiques per a ser utilitzades en l'àmbit veterinari, sent aquest un dels objectius prioritaris exposats per l'Organització Mundial de Sanitat Animal.





Aquesta entitat ha indicat que el realitzar una àmplia vigilància serològica presenta una major probabilitat de detectar l'eventual infecció en animals que el realitzar un diagnòstic molecular, com així s'ha mostrat en altres zoonosis víriques.





test





El treball ha tingut lloc mitjançant l'assaig de diferents disposicions per seleccionar el millor format amb què s'ha preparat un prototip. Per a la seva validació, s'han fet servir els sèrums humans i d'animals prèviament analitzats, utilitzant uneixen placa multiespecie, desenvolupat pels investigadors participants de el projecte, que ha estat objecte d'una sol·licitud de patent per la Universitat de Saragossa que es va presentar el passat mes de març a l'Oficina Europea de Patents.





Els resultats obtinguts en el projecte han revelat que aquest test inmunocromatográfico permet detectar la presència d'anticossos enfront de virus SARS-CoV-2 i n sèrums d'humans diagnosticats amb la COVID-19, així com en mascotes que havien donat un resultat positiu per la tècnica serològica d'ELISA.





A més, s'ha observat que algunes de les mascotes convivents amb persones infectades amb el virus presentaven anticossos enfront de SARS-CoV-2.





Facilitats d'ús





El format té una facilitat d'ús que permet la seva aplicació sense necessitat de disposar d'un laboratori i, per la seva rapidesa, fa possible la presa de decisions de manera immediata.





A més, aquesta eina fa possible la vigilància serològica dels animals tant en l'àmbit de la recerca, com en l'àmbit de la clínica veterinària i aquests tests permetrien avaluar el paper potencial de les mascotes i els animals de companyia en l'epidemiologia del SARS- COV-2, han exposat des de la UZ.





En aquest projecte, al costat de María Dolores Pérez Cabrejas, han participat Sergio Villanueva Saz, Lourdes Sánchez Paniagua, Antonio Fernández Casasnovas, María Teresa Verda Arribas i Ana Pilar Tobajas, de l'Institut Agroalimentari d'Aragó; Ramón Hurtado Guerrero, de l'Institut de Biocomputació i Física de Sistemes Complexos; Julián Pardo Jimeno, de l'Institut d'Investigació Sanitària Aragó; Luis Mata Vallespín i Patricia Galán Malo, de l'empresa de biotecnologia aragonesa Zeulab.