Les claus del nou Govern: Junts es queda amb els fons europeus i ERC posa fre al CxRep

En la roda de premsa aquest dilluns Aragonès i el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, han detallat que el nou Govern tindrà 14 departaments --que es repartiran 7-7 cada formació--, un més que el de l'última legislatura, i algunes de les carteres s'intercanviaran entre ERC i Junts pel que fa a la distribució actual, mentre que mantindran algunes de les que ja gestionen.





Vicepresidència, Economia i Hisenda, que en les dues últimes legislatures havia estat en mans d'ERC, passarà a estar en possessió de Junts i estarà encapçalada per la vicepresidenta de la formació, Elsa Artadi.





A més, Junts ha aconseguit marcar un dels gols que més buscava: finalment es quedarà amb la gestió dels fons europeus, una de les principals disputes entre els dos partits perquè ERC volia crear un comissionat vinculat a Presidència i Junts volia que estigués vinculat al departament d'Economia, que és el que finalment ha passat.





Tot i ser una gran cessió, Aragonès ha volgut treure ferro afirmat que s'ha acordat crear una comissió interdepartamental per vetllar per la governança dels fons europeus per tenir una "visió global i transversal".





POLÍTIQUES DIGITALS I INFRAESTRUCTURES





Junts també passarà a tenir Acció Exterior i Transparència - mantindrà les polítiques de transparència i cooperació però perdrà les de relacions institucionals--, Salut i Justícia, fins ara en mans d'ERC.





En aquestes conselleries, Junts situarà al diputat de Junts al Parlament Josep Rius al capdavant de la cartera d'Acció Exterior, mentre que visualitzen una conselleria de Justícia encapçalada per l'exvicepresident primer de Parlament, el jurista Josep Costa, o per l'actual conseller de interior, Miquel Sàmper, han assegurat fonts pròximes al partit.





A més, Junts mantindrà la qual fins ara era la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que perdrà les competències de medi ambient, però assumirà les de Polítiques Digitals, que abans tenia un departament propi, de manera que passarà a dir-se Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda urbana, ja que comptarà amb la gestió de la mobilitat i l'habitatge.





DRETS SOCIALS I INVESTIGACIÓ





Altres de les carteres de Junts serà la Conselleria de Drets Socials, que inclourà assumptes socials, infància, adolescència i joventut --fins ara estava unit al departament de Treball sota el lideratge d'ERC--, i les fonts ja citades han situat a la diputada de la formació al Parlament, Teresa Pallarès, com a consellera.





Així mateix, Junts es quedarà amb la Conselleria d'Investigació i Universitats, que és un departament de nova creació, podria alliberar-l'actual conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, segons altres fonts consultades.





LAURA VILAGRÀ DE PORTAVEU





Per la seva banda, ERC mantenen Educació i Agricultura i Acció Climàtica --els republicans volien crear un nou departament sobre la lluita contra el canvi climàtic i les competències sobre el medi ambient estaran en aquesta Conselleria i no en Territori com fins ara--, i també assumiran Presidència, Interior i Cultura, fins ara en mans de Junts, i Treball i Empresa --dos departaments fins ara separats que ara s'uniran--.





Així mateix, els republicans lideraran la nova cartera de Feminismes i Igualtat, una de les promeses de la formació durant la campanya electoral i que Aragonès ha reivindicat com una aposta "clarament política i transversal" del nou Govern.





El lloc de portaveu del Govern també serà per als republicans i està per veure qui l'ocuparia, i les fonts ja citades han assenyalat que una de les candidates podria ser la que va ser número dos de la llista d'ERC a les eleccions del 14 de febrer i que es perfila com a consellera de Presidència, Laura Vilagrà.





DIFUSIÓ EN MANS DE JUNTS





Preguntat per qui gestionarà la Secretaria de Difusió, que s'encarrega entre altres coses d'aprovar les partides de la publicitat institucional que incorporen els mitjans de comunicació, Aragonès ha assegurat que seguirà dins de Vicepresidència, Economia i Hisenda, de manera que passarà d'estar controlada per Junts, després que en aquesta última legislatura hagi estat en possessió dels republicans.





En la roda de premsa, el vicepresident en funcions ha recordat la seva promesa de fer un Govern 100% paritari i ha dit que ERC i Junts proposaran els noms per als consellers i seran "acordats amb la Presidència abans del seu nomenament".





ES REFORMULARÀ CONSELL PER LA REPÚBLICA





Un dels esculls més importants en la negociació entre ERC i Junts ha estat el Consell per la República (CxRep). Finalment tots dos partits han pactat la creació d'un espai de direcció estratègica de l'independentista al costat de la CUP, l'ANC i Òmnium, que "estigui en coordinació" amb el Consell per la República (CxRep) mentre aquest òrgan presidit per Carles Puigdemont. Així, es limita el poder de l'expresident, que no podrà manejar aquest òrgan sense el consens de tots els actors de l'independentisme.





En les negociacions Junts defensava que l'estratègia independentista es dirigís des del CxRep, mentre que ERC ho rebutjava perquè creia que això seria imposar una "tutela" al Govern i apostava per un espai entre els tres principals partits independentistes, l'ANC i Òmnium. En aquest sentit, ERC ha aconseguit imposar la seva tesi sobre la de Junts.





Aragonès ha detallat que el nou espai s'haurà de coordinar amb el CxRep "de manera transitòria perquè en paral·lel" l'òrgan liderat per Puigdemont es reformularà i, si aquest és el consens, podria acabar acollint la direcció estratègica, encara que està per veure com es concreta en el document de l'acord que encara no s'ha publicat.