Condemnada per deixar morir 13 gossos en lenta agonia a una casa de Sevilla

El Jutjat Penal número set de Sevilla ha condemnat una dona de nacionalitat brasilera per un delicte continuat de maltractament animal, comès per deixar morir "de fam i set" a 13 gossos que va abandonar, apart d'un més que va aconseguir sobreviure, en una casa que habitava a Salteras, i que va abandonar deixant "tancats" als animals davant l'ordre de llançament que pesava sobre l'immoble.









En aquesta sentència datada el passat 16 d'abril, es declara provat, per acord de conformitat entre les parts del procediment, que l'acusada, identificada com MRDS, "s'encarregava el 2018 de la cura de 14 gossos al seu domicili "d'una urbanització de Salteras, allunyada del nucli urbà d'aquest municipi, previ acord amb la plataforma de protecció animal Nala.





Gos deshidratat - Europa Press





Mitjançant aquest acord, segons es declara provat a instàncies de la Fiscalia, aquesta dona havia de "preparar" als gossos per a la seva adopció procurant-los "vacunes, xips identificatius i alta en el registre oficial" de mascotes, ja que set dels gossos pertanyien a l'esmentada associació protectora i els altres set estaven registrats a nom de la pròpia acusada.





Els animals, deixats a la seva sort





No obstant això, "poc abans de juny de 2018, l'acusada va deixar de complir els seus compromisos i va abandonar l'habitatge deixant a la seva sort als animals sense subministrar-los aigua o menjar" ni encarregar-se que l'associació o alguna altra persona lasubstituís en la cura dels gossos, segons el relat de la sentència condemnatòria.





A aquest efecte, la sentència exposa que l'acusada era conscient que "estava demandada" en un procediment civil saldat amb una ordre de llançament de l'habitatge, previst per al 3 de juliol de 2018, context en el qual "va encallar l'entrada de l'habitatge amb una rentadora i una assecadora, perquè ningú pogués accedir, deixant tancats i abandonats als 14 gossos", que "després d'una lenta agonia van anar morint de fam i set". En concret, van morir 13 dels cans, sobrevivint l'últim d'ells.





El 3 de juliol de 2018, segons la sentència condemnatòria, la comissió judicial encarregada de materialitzar el llançament va aconseguir finalment accedir a l'habitatge, descobrint en el seu interior els cadàvers de 13 dels gossos "en molt avançat estat de putrefacció", mentre el que seguia viu patia un "evident estat de caquèxia i deshidratació, ja que pesava la meitat del que correspon a un animal de les seves característiques".





Delicte continuat de maltractament animal





Donat el cas, i per conformitat entre la defensa de l'acusada i l'acusació exercida per la Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme de Sevilla, MRDS, de nacionalitat brasilera, ha estat condemnada a un any de presó per un delicte continuat de maltractament animal, amb tres anys d'inhabilitació especial per a ocupació relacionat amb els animals o la tinença dels mateixos.





A més, la condemnada ha d'indemnitzar la plataforma de defensa animal Nala amb 970 euros pels set gossos propietat de la mateixa morts a compte dels fets i amb 1.210 euros a la propietària de l'habitatge pels costos de les tasques de desinfecció i neteja especialitzada de la mateixa davant la putrefacció dels cadàvers dels gossos morts.





Això sí, la condemna implica la suspensió de la pena de presó, sempre que MRDS no torni a delinquir en un període de dos anys i respongui a les quanties econòmiques imposades.