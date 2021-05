Espanya mobilitza l'Exèrcit a Ceuta després de l'entrada de més de 5.000 marroquins en 24 hores

La Delegació de Govern ha elevat a prop de la mitjanit a "uns 5.000" el nombre de ciutadans marroquins que ha accedit irregularment a la ciutat autònoma durant aquest dilluns vorejant els espigons marítims del Tarajal i Benzú.





Agent de la Guàrdia Civil amb un jove marroquí en una platja de Ceuta @ep





Segons la institució, al voltant de 1.500 serien menors d'edat, per la qual cosa no podran ser expulsats de manera expeditiva, com les autoritats espanyoles esperen poder pactar amb el Marroc la mateixa manera que després de la crisi de l'últim cap de setmana d'abril, quan alguna cosa més d'un centenar de joves súbdits de país veí va entrar en territori espanyol per la mateixa via.





Aquest dilluns el nombre d'entrades ha estat infinitament més gran i fonts policials calculen que podria acostar-se a les 9.000 persones.





El Govern espanyol ha decidit mobilitzar l'Exèrcit, concretament a les unitats de la Legió i Regulars, per reforçar a les forces de seguretat en el control de la ciutat.





Els soldats es van a encarregar, de la mà de la Policia Local, la Nacional i la Guàrdia Civil, d'"agrupar els immigrants escampats" i de prestar tot el "suport logístic" que ha reclamat la Delegació de Govern.





L'Administració General de l'Estat i la Ciutat Autònoma han mantingut una reunió telemàtica a última hora de la tarda per coordinar el dispositiu d'acollida, que es pretén centralitzar en les naus comercials annexes a la frontera, buides majoritàriament des del tancament del pas a mitjan març de l'any passat.





Un home adult marroquí ha mort a mitja tarda d'aquest dilluns intentant vorejar l'espigó del Tarajal nedant entre centenars de compatriotes.