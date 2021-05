Varoufakis anticipa el declivi de Podem: "Ja és vam poder"

Yanis @ep





L'exministre grec de finances Yanis Varoufakis, un dels grans representants de l'esquerra europea i de les polítiques antiausteritat, ha concedit una entrevista a La Razón on es mostra molt crític amb la manera com Pablo Iglesias ha dirigit Podem, entenent que ha comès dos grans errors:





"El primer, van donar suport a Syriza a Grècia sense fissures. I quan Tsipras va signar la rendició a la Troica al juliol de 2015, recordo que Rajoy va sortir enarborant el document i dient davant les càmeres: 'Això és el que aconseguireu votant a la Syriza espanyola'. Va ser un error catastròfic de Pablo Iglesias ", ha explicat Varoufakis.





En segon lloc, l'exministre de finances creuen que Podem mai va tenir un projecte que el homologui com un partit europeu: "Perquè per assaltar el poder de veritat cal saber què se li va a dir a Merkel. Nosaltres teníem un pla per a Europa, però Esglésies no estava interessat. Va ser un suïcidi polític si el que vols és governar i el resultat és que Podem ja és Vam poder ", lamenta.





En aquest sentit, Varoufakis, tot i que admet "sentir-se prop sentimentalment de Podem", pronostica que acabarà "tornant-se irrellevant" per a la política espanyola. Creu que tant Iglesias com Podem "s'han vist obligats a que les seves polítiques socialistes arribin només a uns pocs mentre apliquen polítiques d'austeritat per a la majoria. Estan presidint la humiliació de molts que sempre va a reforçar als feixistes o neofeixistes o als racistes" , sentencia.