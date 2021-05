Mussolini, el jove socialista que va personificar el feixisme, va ser el veritable creador del populisme ( "M. L'home de la Providència")

S'ha escrit fins a la sacietat dels dos grans fenòmens polítics que hi ha hagut al segle XX, tots dos sinistres i sagnants, el feixisme i el comunisme, però la pràctica totalitat dels autors no ha detectat, o ha menyspreat, el fet que després d'aquests embolcalls ideològics hi va haver una praxi política que va ser el seu veritable suport i que, a diferència de les ideologies que la recobrien, no només no ha finit, sinó que ha ressorgit amb força: el populisme. Antonio Scurati revela que el pioner en la utilització d'aquesta nova eina d'actuació política va ser Benito Mussolini, el Duce per antonomàsia. A ell dedica una obra en diverses etapes, de la qual acaba d'aparèixer la corresponent a la segona que comprèn el període de 1925 a 1932 a "M. L'home de la Providència "(Alfaguara).





Scurati diu haver escrit una "novel·la documental" que ve a ser un gènere proper a la narrativa històrica, però encara molt més exigent que aquest en la fidelitat a la descripció del passat. Per a això contextualitza la figura del líder feixista al voltant d'una sèrie de personatges que el van envoltar. Entre d'altres, el seu germà Arnaldo, Roberto Farinacci -el seu perillós opositor, líder de la línia més radical del feixisme-, Luigi Federzoni -que va ocupar nombrosos càrrecs però va haver de dimitir com a ministre de l'Interior per les seves diferències amb Farinacci-, Gabriel d'Annunzio , Giovanni Amendola -líder l'oposició democràtica-, Augusto Turati -el honest secretari de el Partit Nacional Feixista, cessat per culpa de Farinacci i que va tenir un tràgic finalment, el general Rodolfo Graziani, conqueridor de la Líbia insurrecta-, Arturo Bocchini -el eficaç i submís cap de Policia-, Emilio de Bono -a aquell temps, governador de Tripolitania i Cirenaica- i, amb notable reiteració, Cinquè Navarra, l'ajuda de cambra "escollit per casualitat i que ha vist de tot: a jerarques en uniforme de general de la Milícia entrar plens i marcar plorant, ha vist notoris matons humitejar amb un mocador mullat la sola de unes sabates noves per esmorteir el cruixit de la pilota, a bisbes, ministres, capitans de la indústria, estremir a l'espera de ser rebuts ... ".





No falten altres personatges lligats a la seva intimitat, és a dir, els seus amants. Amb rotund protagonisme de la més intel·ligent i influent de totes, la mongeta Margherita Sarfatti, promotora del corrent artístic del "novecento", arraconada quan va començar a envellir i obligada a fugir sense que el seu antic amant l'ajudés quan el règim va iniciar la seva insensata política racial i antisemita copiada del nazisme; però també Magda Brard i Alice de Fonseca, mentre que la Rachele que va raptar quan tots dos eren joves i convertir molt més tard en la seva esposa apareix en un lloc molt secundari fins al seu trasllat a Roma. No falten referències a la seva idolatrada, però casquivana, filla Edda, perquè se li busca un "bon marit" que a la fi seria Galeazzo Ciano o la filla natural Elena, a la qual clatell reconèixer.





I, per descomptat, no pot faltar un altre personatge, aquest caracteritzat per la seva indiferència i la seva inactivitat davant els abusos de el feixisme: el rei Víctor Manuel III, a què Scurati acusa reiteradament de "no haver mogut un dit".





El retaule que l'autor fa d'aquells anys en què el règim feixista es consolida mostra un sistema polític sorgit de la violència -amb les gravíssimes conseqüències de l'assassinat del polític socialista Giacomo Matteotti- que cavalca entre la corrupció, el fatxenderia i l'arribisme i les tensions dels feixistes radicals amb els acomodaticis. Contempla la mansuetud amb què els polítics demòcrates es van plegar a la progressiva institucionalització d'una dictadura i descriu un sistema que legitimava davant la gent amb el que podríem anomenar el "Estat d'obres", mitjançant les nombroses infraestructures creades al llarg i ample de l' país.





Tot això és capitalitzat aquest individu dotat, sens dubte d'intel·ligència natural i il·limitada ambició, que va ser Mussolini, capaç d'assumir la gestió simultània de "fins a vuit ministeris!" i d'haver aconseguit crear, precisament aquests anys i després d'haver superat una fase inicial depressiva producte d'una úlcera duodenal crònica, la imatge d'un home d'acer, que s'exhibeix espitregat davant la gent i que consolida, amb la complicitat del comú, un règim absolutament personal sobre "aquest mediocre material humà ... aquest poble d'aduladors i murmuradors, de delators implacables, dividits entre calumniadors exaltats i calumniats descoratjats, amb els cobdiciosos especuladors, amb aquests famèlics serfs, amb aquests exaltats precaris de el present absolut que devoren cada dia com si fos el primer dels últims ". Un retrat, com es pot observar, molt descoratjador, però no només del Duce, sinó de tot el país.