Teatre Romea: "Portes obertes", un diàleg sobre la por i l'odi, però també sobre l'esperança

El teatre de cada època ha de reflectir d'una o d'una altra manera la realitat. Pot fer-ho en clau de comèdia o de drama, fins i tot de tragèdia, però en tot cas, si pretén tenir validesa més enllà de la seva funció de pur entreteniment, ha de contribuir a fer que l'espectador, una vegada que hagi finalitzat la funció, pensi i s'interrogui sobre el que ha vist. Emma Riverola va encertar a observar que, arran d'un dels atemptats islamistes que hi ha hagut a França, va començar a circular el hastag #portesouvertes i va prendre aquest fet com a punt de partida per escriure un text dramàtic de tan sols dos personatges, titulat de la mateixa manera, és a dir, "Portes obertes". S'ha presentat al Teatre Romea sota la direcció d'Abel Folk amb la intervenció de Cayetana Guillén Cuervo i d'Ayoub el Jilali.









Comentava Riverola que "molts parisencs van oferir les seves cases a aquells que per circumstàncies fortuïtes havien quedat atrapats en un punt de la ciutat fora del seu lloc habitual. Però la veritat és que cal tenir molt valor per obrir en una nit semblant les portes de casa a un desconegut per conjurar el dolor i no parapetar-se en la barricada de l'egoisme, cal estar obstinadament resolt a allargar la mà i exercir la solidaritat i la fraternitat ". El punt de partida és, per tant, aquest fet. Mentre al carrer actuen les ambulàncies i la policia, una dona rep a un desconegut amb el qual inicia un inquietant diàleg sobre el que ha passat mentre un i l'altre van descobrint de mica en mica les seves respectives personalitats. És un exercici d'anàlisi psicològic mutu en el qual batega la inquietud pel que ha passat, mentre un imaginatiu muntatge audiovisual de fons va reflectint el que passa al carrer mentre discorre la conversa.







Folk, al seu torn, comenta que "ens trobem davant d'un conflicte sobre el que hem llegit, que hem patit i sobre el que tenim formada una opinió que pot estar fundada el tòpics i prejudicis. Justament això és el que vol evitar el text de Riverola al plantejar una trobada entre dues persones de comunitats diferents i fins i tot enfrontades. No sabem res de cap d'ells més enllà dels que cadascú explica i per aquest motiu es plantegi un ventall d'interrogants que ens convida a pensar que no tot en aquesta vida consisteix en una història de bons i dolents ".





Cayetana Guillén i Ayoub el Jilali desenvolupen un excel·lent treball interpretatiu que canvia de ritme i de to segons les circumstàncies marcades per un text ple de circumloquis, d'envits, de fintes, de dubtes, de veritats i mentides, de tensió, però també amb moments càlids, fins i tot de tendresa. Tot això acompanyat per un muntatge audiovisual molt aconseguit, obra de Joan Riedweg, que aconsegueix no només contextualitzar la situació sinó, a més, en algun moment, provocar fins i tot el sobresalt de el públic.