Reial Madrid, Barcelona i Manchester United es mantenen com clubs més rics però perden gairebé 3.000 milions

El Reial Madrid, amb 1.276 milions d'euros, el Barcelona (1.266) i el Manchester United (1.130) mantenen les seves posicions com a primer, segon i tercer en el rànquing de marques de clubs de futbol més valuosos de 2021, assenyala l'informe Football 50 2021 de Brand Finance.





Luka Modric (EP)





El Reial Madrid, primer club espanyol per valor econòmic (3.130 milions d'euros), segueix sent també el més valuós del món amb un valor de marca de 1.272 milions d'euros. La COVID-19 li ha fet perdre aquest any al club blanc un 10,1% del seu valor de marca i 2020 va ser el primer any, des de 2012, que va revertir la tendència alcista.





El segon lloc és per al FC Barcelona, amb un valor de 1.266 milions d'euros. El club blaugrana, que porta augmentant el seu valor de marca des de 2012, cau un 10,4%, però aconsegueix retenir més fortalesa de marca a l'espera de conèixer el futur de Leo Messi.





Encara que han passat tres anys des que un club de Laliga va arribar a la final de la Lliga de Campions, i l'última aparició va ser la victòria del Reial Madrid sobre el Liverpool el 2018, blancs i culers s'han classificat entre els primers llocs de Lliga de campions des de fa més de 20 anys.





La llista de clubs espanyols del rànquing Brand Finance Football 50 2021 es completa amb l'Atlètic de Madrid (13), Sevilla FC (23), València CF (43), Athletic Club (43) i Vila-real CF (44).









IMPACTE DE LA SUPERLLIGA

Així i tot, els clubs més rics del món han perdut gairebé 3.000 milions d'euros (2 926) a causa de la pandèmia del coronavirus, i l'anunci de Superlliga va causar pèrdues per 600 milions en el valor de marca dels 12 equips fundadors, segons revela un estudi de la consultora Brand Finance.





L'Atlètic de Madrid, la tercera marca de clubs de futbol espanyols més valuosa, ha perdut un 5,3% en valor de marca per la pandèmia. L'entitat presidida per Enrique Cerezo ha pactat una refinançament parcial del deute financera, que al tancament de la temporada 2018-19 ascendia a 223.600.000 d'euros, dels quals 160 milions corresponen als quals va demanar prestats al banc mexicà Inbursa, del magnat Carlos Slim, per a la construcció de l'estadi Wanda Metropolità.





El projecte fallit de la Superlliga Europea (ESL) s'ha portat per davant la fortalesa de marca dels 12 clubs involucrats, i ha provocat més de 600 milions d'euros de pèrdua del seu valor total de marca.





Així mateix, la proposta de la Superlliga també els ha fet perdre 606 milions d'euros del sumatori de la valor total de la marca dels clubs, l'equivalent a una disminució anual del 6%.





Reial Madrid, Barcelona i l'Atlètic de Madrid han vist caure la seva Fortalesa de marca més que la resta d'equips espanyols a causa de l'anunci de la Superlliga Europea, que va provocar una reacció violenta significativa per part de grups d'interès clau, des de jugadors, directius, aficionats, associacions de futbol i reguladors, així com polítics i membres de govern.







Tot i que el projecte de la Superlliga Europea sembla haver estat arxivat, ha deixat efectes col·laterals per als clubs involucrats com el dany ocasionat a les marques pel sentiment negatiu que va ocasionar la idea.





Abans que el pla de la Superlliga es paralitzés, Brand Finance va estimar que la Superlliga podria haver arrabassat 2 500 milions, o el que és el mateix, el 25% del total de la valor de les seves marques, als 12 clubs fundadors.





Encara que gran part d'aquest dany s'ha evitat, l'impacte en les percepcions de tots els interessats segueix sent significatiu i clubs com el Liverpool ha perdut el patrocini de Tribus Watches i el Manchester United podria haver deixat escapar un acord de 200 milions del grup The Hut Group.





ANY NEGRE PER LA COVID

Les suspensions de les diferents lligues europees com a conseqüència de les restriccions sanitàries pel coronavirus van colpejar durament les butxaques dels clubs i als seus marques. S'estima que les pèrdues que es projecten per al final de la temporada 2020-21 per als 20 clubs amb més capacitat per generar ingressos arribaran als 2.000 milions d'euros. Abans de l'arribada de la COVID-19, Brand Finance havia calculat que el sector tenia un valor de 20.219.000 d'euros. Només l'any passat les marques de clubs de futbol més valuosos del món havien perdut 751.000.000 causa de la pandèmia.





Els 50 clubs més valuosos del món, encapçalats per Reial Madrid i FC Barcelona, han perdut en conjunt un 11% de la valor de marca respecte a 2020, és a dir l'equivalent a 2.175 milions. Si sumem aquesta xifra als 751 que ja van perdre el 2020, la pandèmia hauria fet perdre ja gairebé 3.000 milions d'euros (2.926 milions) a les marques dels clubs.





Només les 7 marques espanyoles que representen al país en el rànquing han patit pèrdues que ascendeixen a 429 milions d'euros (un 11% menys del que sumaven en valor de marca a 2020). La pandèmia també va comportar que molts acords de patrocini es miressin amb lupa, ja que el futbol es va suspendre durant una gran part de 2020, generant incertesa sobre si els patrocinadors gaudirien de l'exposició, activació i rendiment de la marca que originalment esperaven.





L'impacte advers s'ha sentit en les 50 principals marques de clubs i el valor total de marca sectorial va disminuir un 11,2% enfront de la caiguda del 2,2% l'any passat.





Tot i que encara s'està lluny de tornar a la normalitat, sembla que els aficionats i les marques comencen a veure la llum. El ministre de Cultura i Esport espanyol, José Manuel Rodríguez Uribes, s'ha reunit amb el president de Laliga, Javier Tebas, per autoritzar la presència de públic a les grades en aquelles comunitats autònomes amb millors dades en la lluita contra la pandèmia.