Mor el compositor italià Franco Battiato als 76 anys

El músic italià Franco Battiato ha mort a Sicília als 76 anys, segons informen aquest dimarts mitjans italians. El compositor portava un llarg període allunyat de l'escena a conseqüència d'una malaltia.





Franco Battiato @ep





Battiato està considerat un compositor rellevant de la música italiana amb obres atemporals com 'Centre de gravetat permanent' i fins a 'La cura'. En el transcurs de la seva prolífica carrera, Battiato ha fet també incursions en el cinema i la pintura.





L'últim concert celebrat per l'artista es remunta al 17 de setembre de 2017, al Teatre Romà de Catània i posteriorment va haver de ser suspesa la seva gira per motius de salut. Poc abans de la retirada oficial, l'agost de 2019, es va llançar el seu últim àlbum, 'Tornarem de nou'.





Nascut el 23 de març de 1945 a Riposto, a la província de Catània, Battiato es va traslladar a Milà en la primera meitat de la dècada de 1960 per a intentar una carrera com a professional en el món de la música. Després dels seus primers treballs amb Giorgio Gaber i Ombretta Colli, va debutar com a solista de Bla-Bla de Pi Massara amb els àlbums "Fetus" i "Pollution".





Músic intuïtiu i poc tècnic, Battiato va fer els seus primers ascensos sonors amb discos com 'Sulle corde di Aries' (1973), 'Clic' (1974) i 'Mademoiselle li Gladiateur' (1975).





A Espanya, Franco Battiato a Espanya té una merescuda reputació amb diversos àlbums publicats com Battiato en espanyol (1987), el doble Battiato collection: 29 temes en espanyol (1996) i la recopilació L'estació dels amors (2005).