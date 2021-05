Sánchez cancel·la la seva agenda i fixa com a prioritat retornar la normalitat a Ceuta

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha cancel·lat aquest dimarts el viatge previst a Paris i ha "fixat com a prioritat retornar la normalitat a Ceuta" després de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma en les últimes hores. Segons ha anunciat Moncloa, el cap de l'Executiu oferirà una declaració institucional després de la roda de premsa de Consell de Ministres, prevista per a les 11.30 hores.





"La meva prioritat en aquest moment és tornar la normalitat a Ceuta. Els seus ciutadans i ciutadanes han de saber que compten amb el suport absolut de el Govern d'Espanya i la màxima fermesa per vetllar per la seva seguretat i defensar la seva integritat com a part de país davant de qualsevol desafiament" , ha apuntat Sánchez en un apunt al seu compte de Twitter.





Els successos a Ceuta i a Melilla seran un dels temes a tractar en la reunió d'aquest dimarts. Després de la mateixa, seran la ministra portaveu, María Jesús Montero, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, els encarregats d'oferir informació sobre la situació, després que 6.000 migrants hagin arribat a la ciutat autònoma.





Des del Govern han traslladat "els espanyols, espanyoles i residents de Ceuta que compten amb el seu suport absolut per vetllar per la seva seguretat i garantir l'ordre públic sota qualsevol circumstància". "Actuem ja per restablir la normalitat amb la major celeritat possible", han assenyalat.





El mateix Marlaska ha assenyalat aquest dimarts que 1.600 dels 6.000 ciutadans marroquins que haurien accedit irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta ja haurien estat retornats a el temps que ha anunciat un reforç de 200 efectius, sumant 150 agents de la Policia Nacional i 50 de la Guàrdia Civil.