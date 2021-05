Dos de cada tres autònoms pagaran menys cotitzacions amb la reforma proposada, assegura Escrivá

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha afirmat aquest dimarts no veure on és la "polèmica" que s'ha generat al voltant del sistema de cotització per ingressos reals en què treballa el seu Departament amb els agents socials, doncs amb la proposta formulada pel Govern dos terços dels autònoms podran cotitzar menys que ara "amb tota seguretat".





José Luis Escrivá





"En aquest moment un autònom que guanyi 3.000 euros està pagant 289 euros al mes en cotitzacions, que és el mínim. El nou model li alliberaria àmpliament de cotitzacions, i això afectaria dos de cada tres", ha explicat.





Escrivà, en declaracions a la cadena COPE, ha subratllat que l'altre terç cotitzarà més, en funció dels seus ingressos, però de forma molt progressiva, de manera que aconseguiran pensions més altes. "Jo veritablement no veig la polèmica", ha apuntat el ministre, que ha recordat que la pensió mitjana dels autònoms és un 70% inferior a la dels assalariats perquè els seus cotitzacions són molt baixes.





En tot cas, i en resposta a les crítiques de l'organització d'autònoms ATA a la proposta de Govern, Escrivà ha volgut deixar clar que "les cotitzacions socials no són impostos" i que es cotitza per tenir pensió.





"De tota la renda, el 50% per una via o per una altra, va sufragar tots els serveis públics. Els autònoms no contribueixen més que els assalariats quan se sumen impostos i cotitzacions", ha defensat el ministre, que ha apuntat que el autònom és "el seu propi empresari".





Escrivà ha afirmat que es porta discutint aquest tema amb les organitzacions d'autònoms des de l'octubre, i que les "discrepàncies" no estan en que el col·lectiu hagi de cotitzar pels seus ingressos reals, sinó en el ritme en què s'implantaria aquest sistema, ja que algunes associacions volen anar més ràpid que d'altres.





"Hi ha una forma de negociar, que a mi no m'agrada, que és la de 'mesarse' els cabells i sortir per fora i dir que això és terrible. Això ja ho hem vist més vegades i després s'arriben a acords. Jo crec que estem en aquesta etapa del procés (...) Deixem passar uns dies i veuran com això es tranquil·litza ", ha dit.





"MOLT A PROP DEL FINAL" DEL ACORD PER REFORMAR LES PENSIONS





D'altra banda, el ministre ha destacat que Govern, sindicats i empresaris tenen ja un text "bastant avançat" en molts temes relacionats amb la primera fase de la reforma de pensions enviada a Brussel·les en el marc del Pla de Recuperació. "Estem molt a prop de al final", ha dit.





Escrivà ha recordat que els objectius d'aquest primer paquet de reformes són garantir el poder adquisitiu dels pensionistes de manera indefinida, vinculant la revaloració de les pensions a l'IPC, i descarregar a la Seguretat Social de totes les despeses que no li són propis perquè els assumeixi l'Estat.





En relació amb l'objectiu d'aproximar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal, ha recordat que per a això es plantegen incentius al retard de la jubilació i es planteja la derogació de les clàusules de jubilació forçosa en els convenis col·lectius perquè els treballadors no vegin impedit el seu desig de continuar treballant més temps.





El retard de la jubilació, ha dit el ministre, no coarta la incorporació de joves, ja que Espanya és un dels països que menys treballadors veterans té i al mateix temps presenta una de les taxes més altes d'atur juvenil. "Això que es coarta la incorporació de joves és una fal·làcia", ha afirmat.





Escrivà ha defensat que la Seguretat Social "no està en absolut trencada", sinó que és un sistema "absolutament sostenible", amb un nivell de cotitzacions "relativament alt", que serviran per finançar-un cop es descarregui a la Seguretat Social d'aquelles despeses que no li corresponen.