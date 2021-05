Desaparegudes prop de cent persones després enfonsar-se un vaixell a l'Índia pel pas de cicló 'Tauktae'

Al voltant de cent persones han estat donades per desaparegudes després que un vaixell s'enfonsés dilluns davant de les costes de l'Índia a causa del pas de cicló 'Tauktae', segons ha confirmat aquest dimarts l'Armada índia, que està duent a terme operacions de rescat a la zona.





L'Armada ha indicat a través del seu compte a la xarxa social Twitter que un total de 177 tripulants han estat rescatats de moment, abans de destacar que les operacions estan sent dutes a terme en circumstàncies "extremadament" complicades.





Cicló Tauktae colpeja Índia @ep





La barcassa, en què hi havia 273 persones en el moment del sinistre, és una de les dues que van quedar a la deriva davant les costes de la ciutat de Bombai poc abans que el cicló copegés la costa de país asiàtic, on ha deixat a l'almenys sis morts.





L'enfonsament va tenir lloc prop d'una instal·lació petroliera davant les costes de la ciutat, mentre que una segona embarcació que va quedar igualment a la deriva amb prop de 140 persones a bord ha encallat a les rodalies de Bombai, sense que per ara hi hagi informacions sobre víctimes, tal com ha informat l'agència alemanya de notícies DPA.





El 'Tauktae', el primer cicló que colpeja el país asiàtic en el que va d'any, va tocar terra dilluns a l'estat de Gujarat amb ratxes de fins a 185 quilòmetres per hora, tot i que s'ha debilitat des de llavors a l'entrar al subcontinent , segons ha recollit la cadena de televisió índia NDTV