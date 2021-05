Naturgy subministrarà energia renovable a Ercros a les seves plantes d'Almussafes i Sabiñánigo

Naturgy ha signat un acord amb Ercros per al subministrament d'energia renovable a Espanya al grup industrial a través d'un contracte d'energia a llarg termini (PPA, per les sigles en anglès), ha informat l'energètica.





Francisco Reynés (EP)





En concret, la companyia presidida per Francisco Reynés proporcionarà energia 'verda' a llarg termini a Ercros per a les seves fàbriques situades a Almussafes (València) i Sabiñánigo (Osca).





El director territorial de zona Est de Naturgy, Francisco García Vizcaino, va destacar la importància d'acords com el signat amb Ercros per avançar cap a una economia descarbonitzada. "Volem oferir als nostres clients productes i serveis adaptats a les seves necessitats però que alhora contribueixin a la transició energètica", va dir.





Per la seva banda, el director general de negoci d'Ercros, Agustín Franco, ha considerat que aquest acord "reforça el compromís" del grup en la seva lluita contra el canvi climàtic i la descarbonització de la seva activitat, que és una de les tres dimensions del pla estratègic , 'Pla 3D', que ha posat en marxa.





Mentrestant, amb aquest acord Naturgy consolida la seva aposta per la modalitat dels 'PPAs', després dels subscrits amb altres empreses de país, com Gestamp o Sidenor, ia nivell internacional a Austràlia, on s'ha convertit en un dels dos productors independents de energia eòlica més importants de país.