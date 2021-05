L'Ajuntament de Barcelona torna a un usuari 4.700 euros de plusvàlua

Després de l'actuació de FACUA Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona ha retornat a un usuari 4.674 euros que va haver de pagar d'impost de plusvàlua després que vengués un habitatge per un valor inferior a què tenia quan la va comprar.





Façana de l'Ajuntament de Barcelona @ep





Luis CC, resident a Barcelona, va comprar el 2007 un habitatge a la localitat per valor de 348.000 euros. El 2015 va decidir vendre-la i va aconseguir per ella 305.000 euros. Derivat d'aquesta transacció, va haver d'abonar a l'Ajuntament 4.674 euros de l'Impost per l'Increment del Valor dels terrenys de naturalesa urbana -conegut popularment com a impost de plusvàlua-.





En aquest sentit, el Tribunal Constitucional (TC) va dictaminar en la sentència 59/2017, d '11 maig de 2017, que diversos articles de la llei que regula el pagament d'aquest impost -la Llei Reguladora de les Hisendes Locals- eren inconstitucionals i nuls quan "sotmeten a tributació situacions d'inexistència d'increments de valor".





Els usuaris, per tant, poden sol·licitar la devolució de l'import que van pagar per la plusvàlua si en la venda de l'immoble van registrar pèrdues. Així, va determinar que en aquests casos es vulnera el principi constitucional de "capacitat econòmica" en la mesura que no es vincula necessàriament a l'existència d'un increment real de la valor del bé, "sinó a la mera titularitat d'el terreny durant un període de temps ".





Després de conèixer aquesta informació i, per tant, que no havia d'haver pagat l'impost, Luis es va dirigir a l'Ajuntament de Barcelona a l'abril de 2018 per reclamar la devolució dels 4.674 euros que havia pagat de plusvàlua.





El Consistori, però, mai va arribar a atendre la reclamació de l'usuari, pel que va decidir acudir a FACUA Catalunya a finals de 2019 perquè exercís accions en defensa dels seus drets.





L'equip jurídic de l'associació va reclamar a l'Ajuntament el reemborsament de l'import pagat de plusvàlua ja que en la "autoliquidació efectuada ha un error manifest al recollir un increment de valor de l'immoble objecte de gravamen inexistent en el moment de la transmissió".





La documentació aportada per Luis deixava patent "l'existència d'una pèrdua patrimonial, per la qual cosa s'ha efectuat un increment de la valor del terreny inexistent".





Finalment, més d'un any després de la reclamació de FACUA Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona ha resolt "estimar la sol·licitud presentada, declarar la transmissió de l'immoble de referència com no subjecta" a l'impost de plusvàlua "i, en conseqüència, tornar a la persona interessada l'import abonat per l'impost ". Luis ja ha rebut els 4.674 euros que va pagar per l'impost de plusvàlua.