La persona que va deixar diners a Laporta podria estar interessada en què el Barça contracti Xavi

Joan Laporta va haver de lliurar un aval de 124,6 milions d'euros davant la Lliga de Futbol Professional per fer efectiva la seva presa de possessió. Segons 'La Vanguardia', Laporta va rebre 60 milions avalats pels seus directius, 30 de Jaume Roures; 17,3 de l'empresa Audax Renovables, 1,3 de el propietari de l'outlet de la Jonquera, Antonio Escudero; un milió de Jordi Llauradó, i els 15 restants de el mateix Laporta.





Xavi Hernández (EP)





D'aquests 15 milions, "10 els va avalar un amic seu de qual amaga la seva identitat i que els va transferir des d'un fons estranger". Així, darrere de Laporta hi ha un amic misteriós que ningú sap qui és però es creu que està vinculat a la seva plantilla.





L'arribada de Xavi a Barcelona des de Qatar ha posat a l'exjugador blaugrana com a primer candidat per substituir Koeman, a qui es creu que Laporta espera fer fora. "No sé res, estic de vacances, de veritat", va assegurar Xavi, que va arribar amb 22 maletes. Laporta està ara en una situació semblant a quan va destituir a Frank Rijkaard i va donar l'alternativa a Pep Guardiola.







El nou president del Barça ha de tornar molts favors, per això poc a poc hi ha acomiadaments per fer lloc als que han d'entrar. Als greus problemes econòmics s'uneix la necessitat de fer reajustaments que poden comportar sortides. Aquí torna a aparèixer el misteriós home que li ha prestat diners, ja que pot ser que hi hagi acordat amb Laporta fer fora alguns dels actuals dirigents o futbolistes a canvi d'altres, com podria ser Xavi.