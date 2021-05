Els migrants marroquins sabien amb antelació que hi hauria una "obertura de fronteres", assegura una experta

Immigrants entrant a Ceuta @ep





La portaveu del col·lectiu Caminant Fronteres, Helena Maleno ha assenyalat que els migrants marroquins que han creuat a Ceuta nedant en les últimes hores sabien per endavant que hi hauria una relaxació de la vigilància de la frontera de la banda marroquina i que diverses fonts li van explicar amb antelació que aquesta situació "es podia donar".







En una entrevista al programa "Hora 25" en la nit de dilluns, Maleno ha assenyalat que ja el diumenge a la tarda diverses fonts li van dir que hi hauria una "promoció" que és "quan es van a obrir les fronteres" i que aquesta situació duraria al voltant de "48 hores".





Així, ha detallat que aquesta informació estava circulant per "tots els barris" on hi ha "comunitats migrants" i que al principi no li van donar crèdit perquè una cosa així no succeïa des de l'any "2014" però "ells insistien", ha apuntat i ja a la tarda de diumenge "hi havia imatges" de persones que havien anat "a la platja" amb "llanxes tipus 'toy'". En aquell moment, segons Maleno, el problema era la mar perquè hi havia "onades de 2 metres" en l'estret i no va ser fins dilluns que van començar a creuar nedant milers de persones.





En la mateixa línia, ha insistit que es coneixia per endavant que aquesta situació "es podria donar" i ha lamentat que hi hagi embarcacions que puguin quedar a la deriva en l'estret. "Una vegada més les persones són monedes de canvi", ha reiterat.