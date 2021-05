El Govern decidirà dimecres les mesures davant el coronavirus per al proper curs escolar

El Govern decidirà aquest dimecres amb les comunitats autònomes quines mesures de seguretat i higiene s'establiran per al proper curs escolar 2021-2022 en una nova reunió de Consell Interterritorial conjunt de Sanitat i d'Educació, que tindrà lloc a les 16.00 hores.





Interior d'una aula (EP)





Durant la trobada, les ministres d'Educació i Sanitat i els consellers autonòmics debatran les propostes elaborades per Sanitat i Educació, plasmades en el document 'Proposta de mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant Covid-19 per a centres educatius en el curs 2021-2022 '.





Entre elles, destaquen que el pròxim curs escolar sigui presencial en totes les etapes educatives i que es mantinguin les mesures de seguretat i higiene per frenar contagis de Covid-19, com és l'ús de mascaretes, els 'grups bombolla' i la distància de seguretat entre alumnes i professors, tot i que en aquest sentit es planteja que en lloc de 1,5 metres de separació, es pugui reduir a 1,2 metres en alguns cursos.





Segons el document, s'ha de garantir la "màxima presencialitat" per a tots els nivells i etapes del sistema educatiu, al menys en l'escenari de nova normalitat, nivell d'alerta 1 i 2.





Així mateix, el text, que està subjecte a canvis, estableix que es mantindrà una distància interpersonal de al menys 1,5 metres a les interaccions entre les persones adultes en el centre educatiu, mantenint l'ús de la màscara independentment de la distància. També advoca per mantenir de forma general una distància interpersonal de al menys 1,5 metres per part de l'alumnat quan es desplacin pel centre educatiu o estiguin fora de l'aula.





No obstant això, dins de l'aula, la distància de seguretat entre alumnes variaria segons el curs i segons l'escenari d'alerta. Així, per a 1r i 2n d'ESO, es proposa en nivell d'alerta 1 i 2, "una distància de 1,5 metres, amb possibilitat de flexibilitzar a 1,2 metres", a l'igual que per als alumnes de 3r i 4t d'ESO, FP Bàsic, Batxillerat i Ensenyaments Oficials d'Idiomes, amb l'objectiu així de "garantir la presencialitat".





No obstant això, en aquests cursos (3r i 4t d'ESO i FP Bàsic), si el nivell d'alerta de la comunitat està en 3 o 4, la distància serà mínim de 1,5 metres i / o classes a l'aire lliure, i de manera excepcional, es advocarà per la semipresencialitat, prioritzant l'assistència d'alumnat amb dificultats socials o acadèmiques.





En aquest sentit, i per "preservar la presencialitat", es recomana "minimitzar el temps d'educació a distància, optant per opcions organitzatives que facilitin assistir a classe cada dia (assistint tres hores a primera hora la meitat del grup, i tres hores a meitat del matí l'altra meitat del grup) o gairebé tots els dies (educació a distància del 20% de la classe cada dia de la setmana)".





En FP de Grau Mitjà i Superior i en ensenyaments artístics i Esportives, les mesures seran les mateixes que en Batxillerat i, quan sigui aplicable, s'adoptaran les mesures que corresponguin al seu àmbit professional de referència.





'GRUPS BOMBOLLA'

Pel que fa als Grups de Convivència Estable (GCE), també anomenats 'grups bombolla' (grups formats per un nombre limitat d'alumnes costat del tutor la interacció es limitarà al grup), es planteja la possibilitat que dins del grup no sigui necessari guardar la distància interpersonal, amb la finalitat que "els seus membres poden socialitzar i jugar entre si, interaccionant amb més normalitat".





El nombre d'alumnes que integrarà cada un d'aquests grups serà d'un màxim de 20 en Educació Infantil de 3 a 6 anys i de 25 alumnes en el cas d'Educació Primària. Per l'educació infantil de 0 a 3 anys i per a l'Educació Especial, els grups tindran una grandària màxima d'acord amb les ràtios establertes en la normativa autonòmica.





MASCARETA OBLIGATÒRIA A PARTIR DELS 6 ANYS

En relació amb l'ús de la màscara, el document proposa que segueixi sent el seu ús obligatori a partir dels 6 anys i per a tots els professors, amb independència del manteniment de la distància interpersonal o la pertinença a un 'grup bombolla'.





La mascareta indicada per a població sana serà la de tipus higiènica i sempre que sigui possible reutilitzable. Així mateix, el seu ús serà obligatori en el transport escolar col·lectiu a partir dels 6 anys, i recomanable de 3 a 5 anys.





VENTILACIÓ DE LES AULES

El text també posa l'accent en la ventilació dels centres, considerant "preferent" que aquesta sigui natural. En aquest punt, es recomana ventilació creuada, si és possible de forma permanent, amb obertura de portes i / o finestres oposades o al menys en costats diferents de la sala, per afavorir la circulació d'aire i garantir un escombrat eficaç per tot l'espai .





Segons el document, s'haurà de ventilar sovint les instal·lacions de centre, si pot ser de manera permanent, incloent al menys durant 15 minuts a l'inici i al final de la jornada, durant l'esbarjo, i sempre que sigui possible entre classes, garantint a més una bona ventilació en els passadissos; i amb les mesures de prevenció d'accidents necessàries.





Si la ventilació natural no és suficient, el Govern suggereix que es pot utilitzar ventilació forçada (mecànica), havent augmentar-se el subministrament d'aire exterior i disminuir la fracció d'aire recirculat al màxim, per tal d'obtenir una adequada renovació d'aire.





Únicament si no és possible aconseguir la ventilació adequada mitjançant ventilació natural o mecànica, es podrien utilitzar filtres o purificadors d'aire (dotats amb filtres HEPA) i com a alternativa, es pot valorar l'ús d'altres espais (aules o sales de centre educatiu, o municipals ). I no es recomana la compra generalitzada de mesuradors de CO2 pels centres educatius.





CONTRACTACIÓ DE MÉS PROFESSORS

Sindicats docents, centres educatius i associacions de pares veuen raonables les mesures plantejades per al pròxim curs escolar, però molts d'ells coincideixen en una cosa: caldria contractar més professors per així continuar reduint les ràtios, ja que el nombre d'alumnes per classe augmentaria si es reduís el distanciament social d'1,5 a 1,2 metres.





"UGT exigeix en primer lloc finalitzar el procés de vacunació del personal dels centres educatius, mantenir la distància de seguretat que tots els experts segueixen establint en 1,5 metres, el que comporta sens dubte, baixada de ràtios (excessiva en les propostes de govern), adequació d'espais i reforç de les plantilles docents, que com UGT vi exigint, hauria de suposar no menys de la contractació de 70.000 docents ", afirmen des de la UGT, mentre que CCOO xifra en 71.700 els professors que s'haurien d'incorporar per garantir una presencialitat segura.





"La rebaixa a 1,2 metres la distància de seguretat fa que càpiguen més alumnes en una aula, però donada les característiques de les aules dels nostres centres, hi haurà bastants casos en què no entraran tots els alumnes, ateses les ràtios que fem servir en aquest país ", indiquen des de la Federació d'Associacions de Directius Escolars (FEDADI), que demana contractar també a més docents.





Per la seva banda, CECE i Escoles Catòliques reclamen que es mantingui el professorat de reforç per al proper curs i associacions de pares com Cofapa o CEAPA destaquen la importància de la presencialitat.