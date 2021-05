Sánchez viatjarà aquest dimarts a Ceuta i Melilla i adverteix que serà "ferm" en restablir l'ordre a la frontera

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que viatjarà avui a Ceuta i Melilla i ha advertit que serà "ferm" en restablir l'ordre a la frontera amb el Marroc.





Així ho ha afirmat en una compareixença, després del Consell de Ministres, on ha advertit que l'arribada massiva d'immigrants a Ceuta és una greu crisi per a Espanya però també per a la Unió Europea.





Ha volgut traslladar als espanyols i als habitants de Ceuta que serà "ferm" per restablir l'ordre a les fronteres i per garantir la seguretat davant de qualsevol desafiament o circumstàncies. En aquest sentit, ha deixat clar que la "integritat" serà defensada amb tots els mitjans necessaris i amb el suport de la Unió Europea.





No obstant, ha considerat al Marroc com un país "soci i amic" i ha dit que així ha de seguir sent.





Sánchez ha cancel·lat aquest dimarts el viatge previst a Paris i ha "fixat com a prioritat retornar la normalitat a Ceuta" i "defensar la seva integritat com a part de país davant de qualsevol desafiament", després de l'arribada massiva de migrants marroquins a la ciutat autònoma en les últimes hores.





Pedro Sánchez @ep









"La meva prioritat en aquest moment és tornar la normalitat a Ceuta. Els seus ciutadans i ciutadanes han de saber que compten amb el suport absolut de el Govern d'Espanya i la màxima fermesa per vetllar per la seva seguretat i defensar la seva integritat com a part de país davant de qualsevol desafiament" , ha defensat Sánchez en un apunt al seu compte de Twitter abans de la compareixença.







Els successos a Ceuta i a Melilla és un dels principals temes a tractar en la reunió de Govern d'aquest dimarts, després que 6.000 migrants hagin arribat a la ciutat autònoma. El ministre de l'Interior té previst desplaçar-se a Ceuta després de la seva compareixença davant la premsa.





El Govern ha volgut deixar clar aquest dimarts que el s espanyols, espanyoles i residents de Ceuta compten "amb el seu suport absolut per vetllar per la seva seguretat i garantir l'ordre públic sota qualsevol circumstància", i que s'està actuant "per restablir la normalitat amb la major celeritat possible ".





El mateix Marlaska ha assenyalat aquest dimarts que 1.600 dels 6.000 ciutadans marroquins que haurien accedit irregularment a la ciutat autònoma de Ceuta ja haurien estat retornats a el temps que ha anunciat un reforç de 200 efectius, sumant 150 agents de la Policia Nacional i 50 de la Guàrdia Civil.





Aquest dilluns a la tarda Interior va informar que havien convocat una reunió d'urgència per abordar la resposta policial a el més alt nivell, amb la presència de la titular de la cartera, el secretari d'Estat de Seguretat i els directors de la Policia i la Guàrdia Civil , entre d'altres.





Per la seva banda, la ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha assegurat aquest dilluns que des del Marroc asseguren a el Govern espanyol que l'arribada massiva de marroquins a Ceuta "no és fruit d'un desacord" amb Espanya.





No obstant això, aquesta crisi es produeix després de l'acollida a Espanya del líder d'el Polisario, Brahim Ghali, per ser atès de la Covid-19 en un hospital de Logronyo.