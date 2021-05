Aznar assegura que la frontera d'Espanya està amenaçada i demana a Sánchez que "no abdiqui de la seva responsabilitat"

L'expresident de Govern José María Aznar ha sol·licitat aquest dimarts al cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, que "no abdiqui de la seva responsabilitat" davant la crisi a Ceuta després de l'arribada massiva d'immigrants en les últimes hores i garanteixi la integritat territorial. Després de subratllar que és un "conflicte" que "es veia venir", ha criticat que el Govern estigui pensant en plans per a l'any 2050 quan la frontera està "seriosament amenaçada".





En la seva intervenció al IV Congrés Iberoamericà CEAPI, Aznar ha afirmat que Espanya avui té "un problema molt greu amb el Marroc desgraciadament" i ha recalcat que aquesta crisi que s'està vivint a Ceuta "es venia venir".





José María Aznar @ep





"Els marroquins poden ser molt criticables en algunes coses però en aquestes últimes dates han dit que venia un conflicte i aquí no s'ha fet cas, i ha arribat el conflicte", ha manifestat Aznar, en al·lusió a les queixes de Rabat per l'entrada a Espanya fa unes setmanes del líder del Front Polisario, Brahim Ghali.





GARANTIR LA INTEGRITAT TERRITORIAL





Aznar ha afirmat que "el primer que ha de fer un Govern és garantir la integritat territorial i la seguretat dels seus ciutadans". "I espero que en aquesta ocasió, al menys, el Govern que tenim no abdiqui de la seva responsabilitat, igual que ha abdicat de la seva responsabilitat en la lluita contra la pandèmia creant el caos a les ccaa i dient que això és responsabilitat del Tribunal Suprem" , ha manifestat.





A més, ha criticat que Sánchez estigui pensant en plans per a l'any 2050 en lloc del que està passant en aquest moment a Espanya. "He llegit que ens van a resoldre la vida fins a l'any 2050, dijous que ve. Quan un s'imagina aquí als de Bildu, separatistes i colpistes amb la frontera de Ceuta i Melilla seriosament amenaçada i et van a resoldre la vida fins el 2050, l'únic que es pot demanar és 'escolti compleixi el mínim de responsabilitat que a vostè se li concedeix' ", ha ironitzat.





Dit això, Aznar ha exigit "responsabilitat" a l'Executiu espanyol perquè en política es poden "tenir encerts o errors" però "no pot abdicar de la responsabilitat de governar", cosa que, al seu parer, no és "perdonable" ni " acceptable ".





"Decideixin, s'equivoquen o encerten, els ciutadans després ho jutjaran, però ni abdiquin la seva responsabilitat ni transfereixin la seva responsabilitat a altres perquè això és la fi del sistema", ha conclòs.